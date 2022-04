Van der Poel gaf zelf aan bij zijn ploeg dat hij het wel zag zitten om in Italië te rijden dit jaar. "De Giro is een wedstrijd die me aanspreekt. Ik denk dat het voor mij in de toekomst zeker goed gaat zijn, om voor mijn evolutie als renner een grote ronde te rijden. Zeker als je ziet wat voor een voorjaar ik nu heb gereden. Dat was niet heel uitgebreid."

Verder hoopt de tweevoudig Nederlands kampioen vooral dat een grote ronde de volgende stap in zijn ontwikkeling is. "Daardoor krijg ik misschien nog net iets meer basis en ben ik nog net iets sterker en is de motor nog net iets groter. Dat is wel iets waaraan ik nog moet werken. Ik heb nog geen grote ronde uitgereden, terwijl ik 27 jaar ben. Iedereen zegt het toch altijd dat je beter wordt van een grote ronde, dus ik ben benieuwd.”

Ad

Tour de France | Emotionele zege en geel voor Mathieu van der Poel in 2e etappe

Giro d'Italia Giro | Van der Poel gaat voor combi van Giro en Tour - “Mooie kans op roze trui” 22/03/2022 OM 12:12

Boedapest

De Giro d'Italia gaat vrijdag 6 mei van start in Boedapest. De eerste is etappe is grotendeels vlak en finisht in Visegrad. De laatste 5,5 kilometer lopen echter op met ongeveer 6 procent omhoog en dus lijkt het voor de pure sprinters een te zware aankomst.

Voor springveren als Van der Poel is het echter een uitgelezen kans om het roze te grijpen.

Waar kijk je?

De Giro d'Italia is drie weken lang live te zien op Eurosport. Kijk je liever reclamevrij? Stream dan via discovery+.

Giro d'Italia Wielrennen | Nairo Quintana is verdrietig dat hij niet van start mag in de Giro d'Italia 23/02/2022 OM 13:14