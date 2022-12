De Giro d'Italia gaat op zaterdag 6 mei van start met een tijdrit 18,4 kilometer in de Abruzzen. Vervolgens volgt in de negende etappe een nieuwe race tegen de klok van ruim 30,7 kilometer naar Cesena. In de slotweek volgt een derde tijdrit, van Tarvisio naar de steile Monte Lussari.

Vueltawinst

Dat de organisatie deze drie etappes heeft opgenomen in de route speelt voor Evenepoel mee om zijn pijlen volledig op de Giro te richten. Hiermee kan hij een vervolg geven aan zijn succesvolle Vuelta die hij afgelopen jaar in winst omzette.

Een jaar eerder ging de renner van Quick-Step Alpha Vinyl ook al van start in de Italiaanse ronde. Na een goed begin moest hij echter opgeven na een val in de zeventiende etappe in de afdaling van de Passo San Valentino. De Belg liep meerdere kneuzingen op in onder andere zijn linkerhand en elleboog. Ook had hij last van zijn rib en knie.

Verkenning

De verkenning van een deel van het parours van 2023 stemt Evenepoel positief, gaf hij aan tijdens een Q&A met zijn fans op Instagram. "Het zijn drie prachtige tijdritten, die mij erg goed liggen. Ik hoop het hierin goed te doen. Ik kijk vooral uit naar de openingsetappe en de tijdrit in etappe negen."

De slotweek belooft loodzwaar te worden. Evenepoel loopt hier echter niet voor weg. "De laatste week bevat een paar superzware, maar mooie bergetappes in de Dolomieten. Het wordt een bijzonder einde van de Giro."

Geen cross

Volgende maand maakt Evenepoel zijn seizoensdebuut tijdens de ronde van San Juan in Argentinië. Hoewel hij veldrijden prachtig vindt, ziet hij er niets in om eerst in acie te komen in de cross, liet hij weten op een vraag hierover. "Natuurlijk heb ik daar wel eens over nagedacht, maar ik zie daarin weinig mogelijkheden om mij te ontwikkelen als wielrenner. Het is ook geen doel voor mij. Het enige dat voor mij telt is om alle drie de grote ronden een keer te winnen."

De wereldkampioen kreeg ook vragen over zijn eetpatroon. Hij liet daarbij doorschemeren gek te zijn op patat, hamburgers en ijs. "Maar een dag voor de wedstrijd eet ik kip, vis, pasta en rijst. Hoe ik de feestdagen invul? Steeds hetzelfde. Ik begin de dag met een lange training zodat ik 's avonds kan genieten van een uitgebreid diner."

