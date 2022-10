Giro del Veneto | Matteo Trentin is de sterkste vluchter en boekt knappe zege in Vicenza

Het wielerseizoen nadert zijn einde, net als het Italiaanse najaar. De Giro del Veneto, van Padova naar Vicenza, was een heerlijk toetje. Het is een lastige koers over bijna 160 kilometer, met meerdere beklimmingen, als onderdeel van een vierdaagse in deze regio van initiator Filippo Pozzato.

Kopgroep van vijftien man

Ludovic Robeet, Federico Zurlo en Vercher gingen er na twaalf kilometer als eersten vandoor. Ook Andrea Pietrobon zat erbij, maar hij moest opgeven na een valpartij.

Het drietal vooraan kreeg later gezelschap van een achtervolgende groep met twaalf renners waaronder Jay Vine, Diego Ulissi, Andreas Kron, López en Trentin. Het peloton volgde voortdurend op ongeveer een minuut achterstand. Mathieu van der Poel maakte lang deel uit van deze grote groep, maar kneep vroegtijdig in de remmen.

López in de aanval

Tijdens de laatste beklimming van de Arcugnano, halverwege de lokale ronde in Vicenza, koos Zurlo de aanval. Hij was echter kansloos tegen het UAE-beulswerk van Ulissi met in zijn wiel Trentin.

López was de volgende die vertrok. De Colombiaan van Astana sloeg een groter gat en kreeg Trentin met zich mee. Op de top bleef een groep met Rochas, De Marchi, Vercher, López en Trentin over.

Trentin springt mee

Rochas wilde een sprint voorkomen en koos in de slotkilometer de aanval. Trentin reageerde en kon eenvoudig mee in zijn wiel. Na de laatste bocht nam de Italiaan over en sprintte eenvoudig naar de zege.

Rochas moest genoegen nemen met de tweede plaats voor Vercher, López en De Marchi. Op 21 seconden achterstand eindigde Ulissi als zesde.

