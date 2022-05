Giro d'Italia

Kroon wijst op het killersinstinct van Bouwman. “Het is een jongen die altijd werkt voor anderen, maar heeft blijkbaar ook echt een killersinstinct..” “Maar hij heeft ook de kwaliteiten”, vult commentator Jeroen van Belleghem aan. “Je kunt wel een killersinstict hebben, maar je wint niet als je de snelheid niet hebt om het af te maken.

Volgens Kroon zit er nog veel meer in het vat voor Bouwman. Hij heeft de kwaliteiten om niet alleen goed te zijn in grote rondes, maar ook in de klassiekers. “Van Bouwman wordt gezegd dat hij goed is in de derde week van een Grote Ronde, maar hij kan ook in grote eendagsrondes meedoen.”

Slim en een grote motor

“Hij is slim, heeft koersinzicht, heeft een soort van instinct, weet zichzelf goed te plaatsen en hij zit mee in de juiste ontsnappingen.” Allemaal vaardigheden die eendagsrenners volgens Kroon goed kunnen gebruiken. “Hij heeft overduidelijk een grote motor, anders kom je die klimmen niet over. Ik ben heel erg benieuwd wat dit met het vervolg van zijn carrière gaat doen.”

Bouwman is de eerste Nederlander die de blauwe bergtrui wint. In de 89-jarige geschiedenis van de bergtrui was nog nooit een Nederlander de beste klimmer.

