Giro d'Italia

Waar klassieke Giro-beklimmingen als de Zoncolan, Stelvio en Mortirolo in de laatste week van de ronde worden opgenomen is de Etna vaak in de eerste week opgenomen. In 1966 was het de Italiaan Franco Bitossi die voor de eerste keer een etappe won die finishte op de mythische vulkaan. In de podcast Kroonieken vertelt onze commentator Karsten Kroon hoe Bitossi die etappe won.

IJzersterke Contador wint na solo

De Etna speelde ook een belangrijke rol in de eindzege, die uiteindelijk geen eindzege bleek, van Alberto Contador in 2011. In de negende etappe verschalkte hij zijn Italiaanse concurrenten Vicenzo Nibali en Michele Scarponi met een geslaagde aanval op de Etna en nam hij het roze over van Pieter Weening. Uiteindelijk moest Contador ondanks het machtsvertoon op de Etna de eindzege inleveren vanwege een dopingovertreding. Door een vervuilde biefstuk bleek hij meer dan de toegestane hoeveelheid clenbutorol in zijn lichaam te hebben. “cero, cero, cero…”

Contador wint in 2011 overtuigend op Etna Foto: Getty Images

Yates pakt roze, maar loopt trauma op

In 2018 was de Etna voor Simon Yates het begin van een zeer gedenkwaardige Giro. Samen met zijn ploeggenoot Esteban Chaves glipte hij weg uit de groep met favorieten. Chaves pakte de etappezege, maar Yates veroverde de maglia rosa.

Yates zou die roze trui tot de twintigste etappe behouden. In het laatste weekend leek hij echter niets meer te kunnen. In de negentiende etappe verloor hij in de roze trui bijna 39 minuten op de latere winnaar Chris Froome die die etappe won met een buitenaardse solo van tachtig kilometer.

In 2020 kwam Yates opnieuw de Etna tegen. Als laatste winnaar op de vulkaan ging hij als een van de favorieten van start. De Brit kon nu bij lange na niet herhalen wat hij twee jaar eerder had gepresteerd. Hij verloor vier minuten op ritwinnaar Jonathan Caicedo die vanuit de vroege vlucht de etappe won. Yates zou de Giro van 2020 niet uitrijden.

Het is daarom extra interessant om morgen te kijken of Yates zijn trauma van de Etna heeft verwerkt. De Brit staat tweede in het klassement en zou bij het mogelijk wegvallen van Van der Poel de voornaamste kandidaat zijn om het roze over te nemen. Zijn ploegleider liet echter weten dat Yates zo snel mogelijk zijn trui kwijt zou willen raken als hij morgen het roze pakt.

Kansen voor vluchters?

Een interessant feitje is dat geen enkele eindwinnaar in het zelfde jaar ook een etappe naar de Etna won. Ook wist nog nooit de rozetruidrager na een Etna-etappe de trui tot het einde toe vast te houden.

Het is dus goed mogelijk dat de favorieten van de eindzege hun kaarten nog op de hand houden. Weinig kopmannen en hun teams zullen gebaat zijn bij het meer dan twee weken lang verdedigen van de roze trui. De kans is groot dat een vroege vluchter de etappe wint. In de laatste drie aankomsten op de Etna gebeurde dat ook twee keer. In 2017 won Jan Polanc vanuit de vlucht en in 2020 deed Jonathan Caicedo dat.

Wind?

Een grote factor op de Etna is de wind. Op de flanken vol gestold lava is weinig beschutting te vinden van bomen. De wind heeft daardoor vrij spel. Bij een sterke tegenwind is het lastiger om weg te geraken uit een kleine groep. Waar een groep elkaar beschermt is een eenling op zichzelf overgeleverd aan de elementen.

Het weer lijkt deze editie niet echt een rol van betekenis te gaan spelen. Op de aankomst is de verwachting dat het morgen droog blijft bij een temperatuur van rond de acht graden. De wind komt uit het oosten, wat betekent dat de rijders veel met tegenwind zullen rijden. De wind lijkt echter niet heel krachtig te zijn.

Behoudt Van der Poel zijn roze trui?

De kans dat Mathieu van der Poel morgen zijn trui behoudt lijkt zeer lastig te worden. De Nederlander staat niet bekend als een groot klimmer, maar ooit verraste zijn Belgische evenknie Wout van Aert ook vriend en vijand door een Tour lang met de besten mee in de bergen te kunnen. Van der Poel heeft de statistieken uit het verleden niet mee. Nog nooit wist een rozetruidrager zijn leiderstrui te verdedigen op de Etna.

Het hoogteprofiel van vierde etappe Foto: Eurosport

Hij zal moeten hopen op een koers waarin de favorieten tot de laatste kilometer naar elkaar zullen blijven kijken. Van der Poel heeft alleen ook het nadeel van een zwakke ploeg. De meeste ploeggenoten zullen waarschijnlijk al vroeg op de klim moeten lossen. Hij lijkt zelf ook rekening te houden met het scenario dat hij morgen het roze verliest. "Ik denk niet dat het mogelijk is. Of ze moeten heel rustig naar boven rijden, maar dat verwacht ik niet", zei hij na de derde etappe tegen de NOS.

