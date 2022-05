De rijders verwisselen voor vandaag één keer van gedaante. Met behulp van een knap staaltje powerpoint zijn de renners omgetoverd tot Italiaanse helden uit het verleden.

Zo is Edward Theuns afgebeeld als de Middeleeuwse schrijver Dante Alighieri.

Giro d'Italia | Waarom etappe 1 Mathieu van der Poel op het lijf is geschreven

Bauke Mollema is omgedoopt tot Bauke Volta. Als verwijzing naar de Italiaanse natuurkundige Allessandro Volta, de ontdekker van de batterij.

Trek-Segafredo hoopt deze Giro met Ciccone een goed klassement te kunnen rijden. Met Cataldo, Lopez en Mollema hebben ze ook veel renners die goed genoeg zijn om een lastige etappe te kunnen winnen. In tegenstelling tot de Vuelta en de Tour won Mollema nog nooit een etappe in de Giro.

