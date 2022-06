Parcours

De Giro Donne bestaat dit jaar uit tien etappes. Op Sicilië staat er een proloog van slechts 4,7 kilometer op het programma. De tijdrit is bovendien volledig vlak en dus zullen er geen grote verschillen ontstaan. Daarna volgt een heuveletappe en het verblijf op Sicilië wordt afgesloten met een kans voor de sprinters, waarna een rustdag volgt.

Ad

Na de rustdag mogen de rensters meteen vol aan de bak. Maar liefst vier beklimmingen staan op het programma, waardoor de eerste echte verschillen in het klassement zullen ontstaan. Daarna krijgen de sprinters vermoedelijk opnieuw een kans en in de zesde etappe mogen de puncheurs aan de bak. Zo is het een bijzonder evenwichtige eerste week in Italië.

Tour de France Tour de France | TotalEnergies met Sagan naar de Tour - Boasson Hagen ontbreekt EEN UUR GELEDEN

Het zwaartepunt ligt echter in de laatste dagen. In etappe zeven moet de Passo Maniva bedwongen worden. Deze klim van bijna 10 kilometer lang tegen een percentage van 7,8 procent gaat het klassement ongetwijfeld op zijn kop zetten. De dag erna volgt een nog zwaardere rit met twee flinke bergen, al hoewel de finish ligt na een afdaling. In de negende etappe wordt de Giro beslist.

Deze laatste bergetappe is eveneens zwaar, maar daarna krijgen de rensters weer wat rust en is het gedaan met de bergen deze Giro Donne. De slotetappe is helemaal vlak, waardoor de winnares al onderweg aan de champagne kan beginnen.

Giro Donne 2021 | Vos wint etappe 7.

Favorieten

Als Annemiek van Vleuten aan de start van een wielerwedstrijd staat, is ze bijna automatisch topfavoriet. Dat is deze Giro Donne niet anders. Van Vleuten won de Italiaanse rittenkoers al twee keer en is op 39-jarige leeftijd nog altijd niet versleten.

De concurrentie zal vooral vanuit eigen land komen, want ook Marianne Vos staat aan de start. Vos won de Giro Donne al drie keer en schreef maar liefst 30 etappes op haar naam in deze koers. De vraag is of Vos het loodzware laatste gedeelte van deze Giro overleeft. Normaal gesproken zijn andere rensters sterker in het echte hooggebergte.

Andere rensters om in de gaten te houden zijn de Italiaanse Elisa Longo Borghini en wereldkampioene Elisa Balsamo. Daarnaast maakt ook de Belgische hoop Lotte Kopecky haar opwachting en wie weet kan ook Lucinda Brand haar overwinning in de Ronde van Zwitserland een mooi vervolg geven.

Waar kijk je?

De Giro Donne is exclusief te zien bij discovery+. Wil je geen seconde missen van de strijd in Italië? Neem dan nu een abonnement.

Wielrennen Giro Donne 2021 | Vos wint etappe 7. 2 UUR GELEDEN