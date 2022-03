Net als bij de mannen is het doel van de Tour Femmes om de meest prestigieuze koers van de kalender te worden en daar hoort een flinke lading prijzengeld bij. De Giro Donne geeft echter niet zo gemakkelijk op en is erin geslaagd om de financiële beloning ook een stuk aantrekkelijker te maken.

De totale prijzenpot bedraagt nu maar liefst 250.000 euro, waarbij 50.000 euro is gereserveerd voor de winnares. De complete inhoud van de prijzenpot van 2021 is nu dus alleen al gereserveerd voor de opvolgster van winnares Anna van der Breggen, die inmiddels is gestopt.

Opvolgster Van der Breggen

De maand juli liegt er niet om voor de vrouwen en die begint zelfs al op 30 juni, met de start van de Giro Donne op Sardinië, waarna de maand wordt afgesloten met de Tour Femmes van 24 tot en met 31 juli. Kortom, beide grote ronden vissen op vrijwel hetzelfde moment in dezelfde vijver.

Of dit goed blijft gaan, moet blijken. Het is niet zomaar dat Annemiek van Vleuten , die door de Giro-organisatie wordt aangekondigd als deelneemster, een snelle groei voorziet van de World Tour-ploegen bij de vrouwen. Een ploeg van een renster of veertien wordt simpelweg te klein.

Drukke maand

Met name in de maand juli gaat de zweep er dus over. Het programma van de Giro Donne liegt er evenmin om. De Giro Donne begint met drie etappes op Sardinië, daarna wordt de oversteek naar het vasteland gemaakt met aankomsten in onder meer Cesena, Bergamo en Padova. De finish van de koninginnenrit ligt op de Passo Maniva.

Zowel de Giro Donne als Tour Femmes wordt uitgezonden door Eurosport en discovery+

