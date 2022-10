Jai Hindley won de eerste grote ronde van 2022, maar het gaat inmiddels toch vooral over Evenepoel. Wat wordt na Vuelta-winst zijn tweede grote ronde, de Tour de France of toch echt de Giro? Het lijkt er sterk op dat de organisatie inzet op de komst van de Belg.

Er klinken namelijk geluiden dat de Giro-route maar liefst drie tijdritten herbergt en dit zou goed nieuws zijn voor de nieuwste Belgische wielerheld. Het staat al vast dat de Giro van2023 begint met een race tegen de klok in de regio Abruzzen , maar wat hebben de parcoursbouwers verder in petto?

Kijk tussen 17:30 en 19:00 uur live naar de presentatie van de Giro-route van 2023. Dat kan via de stream in dit artikel of via discovery+