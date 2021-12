De tijd dat Mollema aan een grote ronde begon puur en alleen om bij de bovenste tien te eindigen, is geweest. “Ik haal veel meer voldoening uit dagsucces dan een plek bij de eerste acht in het klassement”, aldus de Groninger tijdens de ploegpresentatie van zijn werkgever Trek-Segafredo.

Mollema won een etappe tijdens de laatste editie van de Tour de France en mocht ook al eens met champagne spuiten op het podium van de Vuelta.

Ad

Tour de France | Bauke Mollema ‘mollemaalt’ naar prachtzege in Quillan

Wielrennen Tour de France | Roglic wil dat Jumbo en Van Aert nog eens goed nadenken over 'groene ambities' 3 UUR GELEDEN

Combinatie

Blijft over: de Giro! “Een etappe winnen in de Giro of Tour wordt opnieuw het doel.”

De 35-jarige Mollema weet wat goed voor hem is. “Ik hou heel erg van de combinatie Giro-Tour. Dat heb ik nu al drie keer gedaan.”

“Twee keer won ik tijdens die combinatie een Tour-etappe en na mijn vijfde plaats in de Giro van 2019 voelde ik me twee weken lang heel sterk in de Tour.”

Zegetocht van Bauke Mollema in de koers van de vallende bladeren

Wielrennen Wielrennen | ‘Ranking The Stars’ met Van der Poel en Evenepoel in podcast Kop over kop 7 UUR GELEDEN