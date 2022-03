De renner van Jumbo-Visma werd enige tijd niet meegenomen naar trainingskampen of opgesteld in wedstrijden omdat hij zich niet wilde laten prikken tegen corona. De GP Denain vormde het startsein van zijn seizoen, maar daar staat voorlopig ook alweer een punt achter.

Hofstede ging onderuit bij het oprijden van de eerste kasseizone van de laatste lus van het parcours. Hij kon geen kant op en van achteren reden er renners op hem in, schrijft Wielerflits . De combinatie van de valpartij en het inrijden leverde zware blessures op.

GP Denain | Terugkeer Hofstede loopt uit op een drama - breuken in enkel en bekken

De rechterenkel van Hofstede telt breuken op maar liefst drie plekken, terwijl hij ook zijn bekken brak. Het is niet duidelijk tot wanneer de 27-jarige Hofstede buitenspel staat, maar het gaat wel even duren om hiervan te herstellen.

De bedoeling was juist dat de niet geprikte Hofstede weer volop in actie zou gaan komen omdat, zoals sportief manager Merijn Zeeman het namens Jumbo-Visma omschreef, ‘de pandemie in een andere fase zit dan begin dit jaar’.