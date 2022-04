GP Indurain | Verrassende sprintzege van Warren Barguil

Ook in Spanje kan het blijkbaar sneeuwen in April. De renners zaten stevig ingepakt op de fiets. Jasje aan, jasje uit zorgde soms zelfs voor onhandige valpartijen. In de finale probeerde vele renners de koers te maken. Warren Barguil hield zich knap constant uit de wind en uit beeld. Pas in de laatste meters kwam de Fransman op kop om vervolgens juichend over de finish heen te komen.

Deze overwinning van de GP Indurain zijn wederom kostbare punten voor Arkea-Samsic. De Franse ploeg maakte al eerder dit jaar bekend om voor flink veel dagzeges te gaan om zo richting een World Tour Licentie toe te werken.

Aleksandr Vlasov dacht heel kort de wedstrijd op zijn naam te zetten, maar zag toen Barguil langszij komen. Simon Clarke maakt het podium compleet voor Israel-Premier Tech.

