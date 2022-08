Toen op dertig kilometer van de streep de vroege vlucht was teruggepakt, was Kraak de eerste uit het pelotonnetje die wegreed. Garcia sprong achter haar aan, waarna andere rensters hen volgden.

De groep van vijftien had met Amanda Spratt, Juliëtte Labous en Grace Brown een paar sterke vrouwen. Achter deze groep probeerde Trek met Elisa Balsamo en Elisa Longo Borghini hen terug te pakken om het op een sprint te laten uitlopen.

Garcia valt aan

Met meer dan tien kilometer te gaan was duidelijk dat de kopgroep de strijd met het peloton gewonnen had. Omdat Garcia normaliter niet kan vertrouwen op een sterke sprint zette zij vijf kilometer voor de streep een aanval. De groep halveerde, maar kwam na drie kilometer toch weer bij elkaar.

Vlak voor de boog van de laatste kilometer ging García nogmaals op de pedalen staan. Alleen de goed in vorm stekende Kraak wilde met haar meegaan. Daarachter viel het stil en de twee voorin zouden bepalen wie zou winnen.

Kraak komt tekort in sprint

Kraak heeft normaal gesproken een betere sprint in de benen dan anti-sprinter García. Toch was de 38-jarige Spaanse na de loodzware kilometers in de kopgroep de sterkste.

Opvallend was dat de renster die eerste en tweede werden later instroomden in het professionele wielrennen. De Spaanse maakte de overstap nadat ze eerst wedstrijden reed als duatlete. Kraak is sinds 2021 als wielrenster actief. Daarvoor roeide ze.

