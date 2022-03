Biniam Girmay zorgde vorige week in Gent-Wevelgem voor een primeur. De Eritreeër werd de eerste Afrikaan die een koers op het hoogste niveau won. In het peloton is de Afrikaan die rijdt voor de Belgische ploeg Intermarche-Wanty-Gobert een minderheid. Zwarte rijders zijn in het profpeloton op een hand te tellen.

“Is wielrennen racistisch? Wel als je het mij vraagt”, zegt Moncrieffe. Via zijn onderzoek naar zwarte wielrenners kwam hij erachter dat het geen toeval is dat zwarte profwielrenners nauwelijks doorbreken. “Ik kwam erachter dat zwarte wielrenners die de ambitie hebben om het hoogste niveau te bereiken worden tegengewerkt door sportbonden als British Cycling.”

Moncrieffe vergelijkt wielrennen met atletiek, een sport waarin veel zwarte atleten uit zowel Afrika als andere landen deelnemen. “In het wielrennen is er niemand”, zegt hij. “Er zijn wat mogelijkheden voor zwarte Afrikanen in de World Tour, maar zwarte wielrenners uit Europa, Groot-Brittannië of de Verenigde breken nooit door op het hoogste niveau."

Tradities

Een ander probleem voor het wielrennen zijn volgens Moncrieffe de tradities. Landen als België, Nederland, Italië, Spanje en Frankrijk worden als grondlegger van de sport gezien. De belangrijkste koersen van de wielerkalender vinden ook in die landen plaats.

. In deze tweet werd opgeroepen om de sport traditioneel te houden. ‘Gastlanden’ zouden de regels en tradities niet mogen veranderen omdat ze niet de oprichters zijn van de sport. “Deze blik is diepgeworteld in het West-Europese denken over de sport”, zegt Moncrieffe.

“Als wielrennen populairder wil worden in Afrika of de Caraïben dan moet het zich interesseren in de culturen van die gebieden. En we zouden ons af moeten vragen wat die culturen ons kunnen brengen in plaats van ze op voorhand af te wijzen.”

WK in Rwanda

Een stap naar meer diversiteit zou je kunnen zien in het feit dat de wielerbond in 2025 het WK wielrennen in Rwanda organiseert. Nog niet eerder werd een wereldkampioenschap wielrennen op dit continent gehouden. “Op het eerste oog lijkt dit een goede stap. Ik ben alleen bang dat er straks witte wielrenners tot wereldkampioen worden gekroond. Denk eens na hoe dat afstraalt. Hopelijk krijgen we een diverse groep kampioenen.”

