Itzulia | Dit keer is het Martinez die Alaphilippe nipt klopt op de streep

Remco Evenepoel nam wederom de voorbereiding op zich en Alaphilippe had niets te klagen over het aantrekken van de sprint, maar net als in de derde etappe kwam de Fransman net tekort toen het er daadwerkelijk om ging. Eerst was Pello Bilbao hem te snel af, nu Martinez.

De Colombiaan durfde het direct aan om te juichen, maar de fotofinish leverde bewijs dat het verschil toch echt minimaal was. Het leek erop dat de wereldkampioen zelfs een iets hogere pieksnelheid noteerde, maar toen was de sprint al voorbij. Diego Ulissi werd derde, Roglic vierde en Bilbao vijfde.

Scherprechter

De streep werkte in het voordeel van de sprinter van Ineos, die na 185,6 kilometer dus aan het langste eind trok. De sprint werd uitgevoerd door een uitgedund peloton, aangezien er enkele klimmetjes verteerd dienden te worden en niet ieders benen dit aankonden.

De verschillen in het algemeen klassement zijn nog altijd zeer klein. Primoz Roglic heeft een voorsprong van zo’n vijf seconden op Evenepoel. Vrijdag en zaterdag gaat het er echt om en met name de finish bergop in Arrate wordt als scherprechter gezien, maar eerst zet het peloton koers naar Mallabia en ook daar loopt de weg omhoog.

