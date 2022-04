Itzulia | Evenepoel bezorgt Alaphilippe dagzege en juicht zelf het hardst

Evenepoel liet zich al van zijn beste kan zien in de tijdrit die het bal opende, maar omdat hij Primoz Roglic uiteindelijk voorrang moest verlenen, reed de Belg vandaag niet in het geel, maar in het wit-rood van de bergtrui. Desondanks viel hij tijdens de tweede etappe het meest op van de twee.

De rode hartjes op het witte tricot stonden ook voor teamspirit, want Evenepoel zette zijn beste beentje voor. Hij reed onder het vod van de laatste kilometer het gaatje dicht naar de laatst overgebleven vluchter – Ibon Ruiz – en trok vervolgens de sprint aan die Alaphilippe met groot gemak won.

Ad

Itzulia | Roglic verslaat Evenepoel in razendspannend secondenspel en grijpt leiderstrui

Wielrennen Itzulia | Vastgelegd op onboardbeelden - boze ploegleiders en onenigheid in kopgroep EEN UUR GELEDEN

Alleskunner Evenepoel

Misschien had Evenepoel de sprint in de licht oplopende finishstraat van Viana zelf ook wel kunnen winnen, maar de kaart Alaphilippe werd logischerwijs uitgespeeld en daar hield hij zich aan. Het dagsucces was een opsteker voor Quick-Step, dat een voorjaar kent om van te gruwelen en veel minder juicht dan voorheen.

Overigens had het weinig gescheeld of er was tijdens rit twee van Itzulia he-le-maal niet gesprint. Een kopgroep van vier vormde de vlucht van de dag, met vooral vertegenwoordigers van kleine Baskische en Spaanse ploegjes. Toen het erop aankwam werd echter niet meer gereden om de winst, maar vooral om de ander te doen verliezen.

Itzulia | Vastgelegd op onboardbeelden – boze ploegleiders en onenigheid in kopgroep

Ploegleiders boos

Het gevolg liet zich raden: iedereen verloor. Het peloton werd steeds kansrijker en sloeg toe zodra het een serieuze kans rook. Tijdens de finale werd geschakeld naar één van de ploegleidersauto’s waardoor een verhitte discussie tussen twee teambazen was te volgen. De bergtrui vormde voor Ruiz tenminste nog een pleister op de wonde.

Deze discussie vormde misschien wel het hoogtepunt van de 207,6 kilometer lange trektocht van Leitza naar Viana, want het was een lange dag waarop het venijn duidelijk tot het laatst werd bewaard. Het peloton fietst woensdag naar Amurrio en dan worden onderweg wat serieuzere cols aangedaan.

WAAR KIJK JE?

Eurosport is the home of cycling. Alle klassiekers en alle grote rondes zijn live te zien op Eurosport of reclamevrij te streamen via discovery+

Wielrennen Itzulia | Vastgelegd op onboardbeelden – boze ploegleiders en onenigheid in kopgroep EEN UUR GELEDEN