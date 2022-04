De ploeg van Intermarché was al flink uitgedund en met nog twee etappes te gaan is het team zelfs afgeslankt tot individu. Goossens staat na vier dagen op de vijftigste plek in het algemeen klassement.

De Belg lijkt als enige bestand tegen de griepgolf die rondgaat en waardoor Intermarché zwaar is getroffen. Hermans, Huys, Van Johansen, Page en Melsen stapten eerder al af vanwege griep.

Girmay

Tijdens de voorbereiding op de vijfde etappe, met finish op een steile muur, bleek dat ook Delacroix niet verder kon, waardoor het aan de ontbijttafel nog rustiger werd.

Tijdens het diner vrijdagavond zal het al helemaal stil zijn, een groot contrast met de recente festiviteiten rondom Biniam Girmay (Gent-Wevelgem) en Alexander Kristoff (Scheldeprijs).

De Ronde van het Baskenland beleeft zaterdag zijn laatste beproeving. Primoz Roglic is voorlopig in het bezit van de leiderstrui.

Itzulia | Latour schreeuwt het uit nadat hij met zijn billen over het asfalt glijdt

