Itzulia | Hamilton maakt koprol over de vangrail, valt bijna in het ravijn en moet opgeven

Het lijkt er niet op dat Hamilton zwaargewond is geraakt. De renner van BikeExchange kon min of meer op eigen kracht terug naar boven klimmen, al duurde het wel even voordat hij aan de klim begon. De renner zat enige tijd naast zijn fiets, die ergens verderop tussen de bomen hing.

Terwijl het peloton voorbij raasde en fotografen aanwijzingen gaven om toch vooral links aan te houden en enigszins rustig aan te doen, klom Hamilton terug naar de goede kant van de vangrail. Daar bleef hij zitten, waarna hij richting een ambulance wandelde om goed gecheckt te worden.

Intermarché uit koers

Werkgever BikeExchange leek zich niet al te veel zorgen te maken, maar komt nog met een nadere medische update als de eerste onderzoeken zijn afgerond. Het was trouwens niet de enige valpartij vrijdag in Baskenland, want bij een eerdere valpartij vielen slachtoffers.

Milan Vader (Jumbo-Visma) is voor een check naar het ziekenhuis, terwijl Intermarché -Wanty-Gobert helemaal uit koers is na een valpartij van Kobe Goossens, die als laatste was overgebleven als gevolg van een eerdere griepgolf.

Itzulia | Latour schreeuwt het uit nadat hij met zijn billen over het asfalt glijdt

