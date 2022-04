Veel aandacht ging tijdens de vrijdagetappe in het Baskenland uit naar Lucas Hamilton, die vol in beeld over de vangrail duikelde en net niet in het ravijn stortte, maar buiten het zicht van de camera’s liep het voor Vader een stuk minder fortuinlijk af.

De opgave van Vader kwam inderdaad binnen, maar daarna werd het stil. Tot vrijdagavond. PZC en AD Sportwereld melden dat de 26-jarige coureur met spoed is geopereerd, maar in een kritieke situatie verkeert.

Overstap naar de weg

Er zijn onder meer stents geplaatst in de halsslagaders van Vader omdat die vernauwd zijn. Ook heeft hij gebroken ruggenwervels, een gebroken sleutelbeen en een gebroken schouderblad. Vader wordt op dit moment in slaap gehouden en de eerste prioriteit is het behouden van goede hersenfuncties.

Dit vanwege de problemen met Vaders halsslagaders. Hopelijk volgt er snel een positieve update over de gezondheid van Vader, die bezig is aan zijn eerste maanden als wegrenner. Hij stapte na een tiende plaats op de Zomerspelen van Tokyo 2020 over naar de weg.

Er is sprake van een eerste positieve update, want Jumbo-Visma laat via een bericht op social media weten dat de situatie van Vader inmiddels als 'stabiel' mag worden beschouwd. "Milan krijgt uitstekende zorg in het universiteitsziekenhuis van Bilbao", aldus de ploeg in een verklaring. Er volgt zaterdag een nieuwe update.

