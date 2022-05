Vollering was één van de smaakmakers van de koers. De renster van Team SD Worx ging in de afdaling van de Herrera in de aanval en kreeg ploeggenote Ashleigh Moolman-Pasio, Lucinda Brand (Trek-Segafredo) en Elise Chabbey (Canyon-SRAM) met haar mee.

Het kwartet kreeg echter niet de ruimte. Het peloton, dat in de lastige etappe, al flink kleiner was geworden, haalde hen twintig kilometer voor de meet weer terug.

Nieuwe aanval

De uiteindelijke winnares voelde zich echter goed en ging even later opnieuw in de aanval toen Kristen Faulkner (Team BikeExhange - Jayco) het probeerde. Ook Rooijakkers sprong mee.

Op de punchaankomst in Labastida streed dit drietal om de winst. Vollering vertrouwde op haar sprint en dat bleek de juiste keuze. Rooijakkers eindigde als tweede met een klein verschil op Faulkner.

Het peloton, dat nog bestond uit 25 vrouwen, finishte op 41 seconden. Liane Lippert was de snelste van deze groep en eindigde als vierde. Ook Brand en Floortje Mackaij kwamen in deze groep over de streep.

Tweede etappe

De Ronde van het Baskenland gaat zaterdag verder. Op het parcours rond Mallabia leggen de rensters 118 kilometer af. Onderweg staan er drie beklimmingen van de derde categorie op het programma, gevolgd door de Karieta van de eerste categorie. De finish ligt zo'n twaalf kilometer verderop. Logischerwijs start Vollering in de leiderstrui.

