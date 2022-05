Itzulia | Met winst in derde etappe maakt Demi Vollering 'clean sweep' compleet

Ook op de bloedhete derde dag van Itzulia was het wederom Demi Vollering die verreweg de sterkste was. De twee etappes hiervoor was de 25-jarige renster de beste in koers en wist ze dit ook om te zetten tot de dagzeges.

Eindzege ook voor Vollering

Ook het eindklassement is gewonnen door Demi Vollering. Pauliena Rooijakkers iedere dag ook knap van voren te vinden en weet als tweede te eindigen in het klassement. Kristen Faulkner maakt het podium compleet.

