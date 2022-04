Het peloton moest vandaag flink aan de bak in de vijfde etappe van de Ronde van Baskenland. Maar liefst vijf gecategoriseerde beklimmingen kregen ze voor de wielen. Veel renners stonden duidelijk met ambitie aan de start en omdat er al vroeg geklommen moest worden, ging men voortvarend van start.

BILBAO

Het was dan ook niet geheel verrassend dat er grote namen bij zaten toen na een kilometer of zestig de vlucht van de dag geformeerd werd. Wel was de naam van Pello Bilbao opvallend in die groep. De nummer zes uit het klassement kreeg geen vrijgeleiden en besloot zich uiteindelijk maar terug te laten zakken.

Daarop lieten Quick Step-Alpha Vinyl en Jumbo-Visma de teugels vieren en kregen Bilbao's voormalige medevluchters Sepp Kuss (Jumbo-Visma), Marc Soler (UAE Team Emirates), Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), Lucas Hamilton (Team BikeExchange-Jayco), Sergio Samitier (Movistar) en Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers) dus wel de ruimte.

VALPARTIJEN

Aan Hamiltons verblijf in de kopgroep kwam een ongelukkig einde, toen hij in een afzink over de vangrail kukelde. De Australiër vloog gelukkig niet het ravijn in, maar zag zijn fiets wel in de struiken onder hem verdwijnen.

De kopgroep dunde verder uit op het moment dat Samitier en Sepp Kuss het tempo van hun kompanen niet meer konden volgen. Het zou sowieso niet de dag van Jumbo-Visma worden. Niet alleen verloor Primoz Roglic zijn leiderstrui, maar de ploeg zag ook Milan Vader na een soortgelijke val als die van Hamilton de strijd staken.

SPAANS ONDERONSJE

Nadat ook Elissonde voorin overboord was gegaan, bleven de Spanjaarden Soler en Rodriguez met zijn tweetjes over. Dat landgenoten niet altijd overeenkomen bleek wel uit de 'samenwerking' tussen de twee.

Soler mocht dankzij de voorsprong van het tweetal namelijk dromen van de leiderstrui, maar om diezelfde reden liet Rodriguez hem het werk opknappen. Nadat die voorsprong in de slotkilometers nog flink afliep en Rodriguez wegpoefte bij zijn inmiddels leeg gereden landgenoot, bleef Soler uiteindelijk met lege handen achter.

STRIJD OM DE LEIDERSTRUI

Roglic moest in de achtergrond dus passen en dat zette de deur naar de koppositie wagenwijd open. Er ontstond een groep der favorieten waarin vooral Remco Evenepoel en Rodriguez' teamgenoot Daniel Felipe Martinez aanspraak konden maken op de vacant gekomen positie.

Terwijl Rodriguez zich kruipend een weg baande richting finish en met de laatste krachten in zijn lijf juichend over de streep kwam, was het beste er bij achtervolgende groep ook af. Martinez was van die groep het sterkste en leek het Ineos-feestje compleet te maken, maar Evenepoel hield twee seconde over op zijn concurrent en begint morgen als leider aan de slotetappe.

