De Sloveen eindigde de Ronde van het Baskenland nog op een respectabele achtste plek. Hij positioneerde zich in de laatste etappes in een helpende rol voor schaduwkopman Jonas Vingegaard. Prolongatie van zijn winst zat er niet meer in nadat hij in de vijfde etappe uit de groep favorieten werd gelost.

“Het waren moeilijke races en ik had ook mijn eigen problemen. Tegen het einde van de week was het duidelijk dat ik niet met de besten mee kon”, zei de kopman van Jumbo-Visma tegen Cycling Weekly . “Ik had al wat problemen met de spier achter mijn knieën en het werd er gedurende de week niet beter op, ik heb niet echt uit kunnen rusten.”

Ardennenklassiekers

De deelname voor de Ardennenklassiekers staat door zijn blessure op het spel. Roglic, die in 2020 Luik-Bastenaken-Luik won en vorig jaar tweede werd in de Waalse Pijl, beslist later of hij toch van start zal gaan. “We moeten de blessure goed onderzoeken. We moeten erachter komen wat het is zodat ik in de toekomst er niet meer last van heb. Ik moet me weer goed voelen op de fiets. Daarna kijken we wel naar de aankomende koersen.”

Dani Martinez pakt eindzege

De Ronde van het Baskenland werd na een zeer spannende slotetappe gewonnen door Dani Martinez (Ineos-Grenadiers). Remco Evenepoel, die vertrok in de leiderstrui, moest in de slotklim de groep met Martinez laten gaan en belandde zo net naast het podium.

