De eerste snelle tijd werd neergezet door Geraint Thomas. De voormalig tourwinnaar liet zien dat hij het tijdrijden niet is verleerd en dook 0,17 seconden onder de snelste tijd neergezet door landgenoot en ploeggenoot Adam Yates.

Frans tijdritspecialist Remi Cavagna dook daarna onder de tijd van de twee Britten. De man van Quick-Step wist sneller door gevaarlijke Baskische bochten te duiken. Zijn ploeggenoot en wereldkampioen op de weg Julian Alaphilippe kende een mindere dag. De Fransman moest vroeg in de 7,5 kilometer lange tijdrit wisselen van fiets en verloor meer dan dertig seconden op de winnaar.

Evenepoel vs Roglic

Dat de tijd van Cavagna niet de winnende tijd zou worden werd bekend na het eerste tussenpunt van Evenepoel. Hij had een voorsprong van acht seconden op zijn ploeggenoot. Op de finish bouwde hij zijn voorsprong uit naar elf seconden.

De enige die onder tijd zou kunnen duiken was Roglic. De twee tijdrijders maakten het tot de finish spannend. Op het tussenpunt halverwege lag het verschil een halve seconde in het voordeel van de Belg. Roglic gaf zichzelf echter niet gewonnen en pakte veel tijd terug in het dalende tweede gedeelte van het parcours.

De Sloveen nam veel risico in het centrum van de kuststad waar scherpe bochten werden afgewisseld met steile kasseienstroken. Juist op die kasseienstroken leek hij het verschil te maken. Op de meet bedroeg zijn voorsprong vijf seconden.

