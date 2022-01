Wielrennen

Zoals op dit moment – en zeker na reisbewegingen – haast niet valt uit te sluiten, is er door iemand binnen de gelederen van Jumbo-Visma positief getest. Er is niet meegedeeld wie het betreft. Wel is besloten om het trainingskamp per direct op te schorten.

Wie in quarantaine moet, gaat in quarantaine en de rest keert terug naar huis. Ajax besloot ook de positief geteste spelers naar huis te vliegen, Jumbo pakt dit iets anders en houdt op het eerste gezicht de regels beter in acht. De toen nog verantwoordelijke minister Hugo de Jonge gaf Ajax een stevige uitbrander. Tom Dumoulin en co komen er voorlopig beter van af.

Ergste scenario

Jumbo lijkt de geldende protocollen strikter te volgen. Omdat de ploeg nog maar net in Spanje is gearriveerd, wordt er door de leiding vanuit gegaan dat de bestemming thuis is opgelopen. Er werden al strenge regels gevolgd en daardoor is het aantal hoogrisicocontacten beperkt gebleven, hoopt de ploeg.

“Dit is het ergste scenario dat nu werkelijkheid wordt”, reageert Mathieu Heijboer via de eigen kanalen van Jumbo-Visma. “We hadden op voorhand afgesproken dat we bij een besmetting de stage zouden afsluiten. Dat is de beste manier om verdere verspreiding van het virus binnen de ploeg te voorkomen.”

Renners die ervoor kiezen om niet naar huis terug te keren en in Spanje te blijven trainen doen dit op individuele basis, waardoor sowieso van een echt trainingskamp geen sprake meer is.

