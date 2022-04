"Ze heeft het hele voorjaar vooral tegen SD Worx gereden en daar hebben anderen van kunnen profiteren. En dat terwijl ze vaak de beste was. Toch is zij in de media altijd heel netjes gebleven en keek ze vooral naar zichzelf", prees Hermsen de winnares van Luik-Bastenaken-Luik.



"Ze heeft zich niet laten kennen en deed altijd alles op haar eigen manier. Als je dat kunt, ben je echt een hele grote sportvrouw", vervolgde de Eurosport-commentator.

Jeroen Vanbelleghem ziet dat winnen voor Van Vleuten moeilijker is geworden. "Het niveau van het vrouwenpeloton is omhoog gegaan. Maar ze is zelf ook beter gaan rijden. Het is heel waardevol dat Van Vleuten haar gegevens deelt op Strava. Ze haalt meer wattages dan voorheen en rijdt nog steeds records. Ze was bijvoorbeeld nog niet eerder zo snel op de Redoute."



Winnen is daarom niet meer vanzelfsprekend. "Vroeger kon ze ook met minder wattages wegrijden bij de rest. Als ze nu een beetje minder is, kan de rest haar volgen en kloppen. Ze moet echt top zijn om solo weg te rijden. Ik ben heel blij dat dit haar in Luik-Bastenaken-Luik is gelukt."

Ook om andere redenen noemt Vanbelleghem de zege goed voor de sport. "De overheersing van één ploeg, in dit geval SD Worx, voelt bij mij altijd een beetje verkeerd aan. Qua ploeg is zij altijd de underdog. Ik heb ervan genoten dat ze desondanks heeft gewonnen."

Luik-Bastenaken-Luik | Van Vleuten maakt bergop indruk en soleert naar prachtige zege

