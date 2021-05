In deze Grote Preview Show leer je alles over het parcours, van de straten in Turijn, via de onverharde wegen in Toscane, naar de onbekende bergen in het noorden van het land. Elk team passeert de revue in een flits-ronde, de kanshebbers voor de verschillende truien worden besproken en je hoort meer van Grote Ronde-debutant Lars van den Berg. En natuurlijk loopt er een roze draad door deze Giro en deze show: gaat Remco Evenepoel de ronde van Italië winnen?





Ronde van Romandië Ronde van Romandië | Etappezege Woods na bizare valpartij Thomas in 4e etappe 02/05/2021 OM 15:15

Apple podcasts | Spotify



Of luister in je favoriete podcast app Of luister in je favoriete podcast app

Ronde van Romandië Ronde van Romandië | Etappezege Woods na bizare valpartij Thomas in 4e etappe 02/05/2021 OM 15:14