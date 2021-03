De ploeg van Kop over Kop bespreekt het allemaal in de tiende aflevering van het seizoen. Van ploegentactiek tot brakende renners en van waaiervorming tot de Vlaamse krant, geen onderwerp blijft onbesproken. Daarbij wordt natuurlijk vooruitgeblikt naar de Ronde van Vlaanderen, met een analyse van drievoudig winnaar Johan Museeuw. En tot slot is er ‘de tractor’ en hoor je in een heerlijk en openhartig interview met Tim Declercq hoe het is om een belangrijke schakel te zijn in een van de beste World Tour-teams ter wereld.



