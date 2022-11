Bobbie Traksel wil eerst vaststellen waarom de wens om de Wereldbeker nieuw leven in te blazen moet bestaan: "Waarom zouden we dit willen? We willen dat vanwege het feit dat de World Tour eigenlijk elk jaar gewonnen wordt door een renner die goed is in de grote rondes. Een man als Wout van Aert zou normaal gesproken nooit de World Tour kunnen winnen."

"Ik wil ook niet zeggen dat de renners die goed zijn in de grote rondes deze nieuwe wereldbeker niet zouden kunnen winnen. Je zoekt het beste van alle type renners. Daarom zouden we dit moeten willen doen en dan kijken we alleen maar naar de ééndagswedstrijden. Je moet je op die éne dag helemaal kapot rijden op de mooiste wedstrijden van het jaar", aldus Traksel die ook vindt dat bij alle wedstrijden een gelijk aantal punten te verdienen is.

Daar is zijn collega Jeroen Vanbelleghem het mee eens: "Zoals Bobbie ook zegt. Alle wedstrijden zijn evenveel punten waard. Dan is er duidelijkheid en helderheid en het is simpel. Niet beginnen met bepaalde koersen meer punten toe te kennen, gewoon simpel, punt."

Dat betekent niet dat de puntenverdeling ook helemaal evenredig is. Traksel wil dat er een flink verschil is tussen de nummer 1 en 2 van een koers: "Maar het moet wel zo zijn dat je de eerste renner zo veel punten geeft, dat je niet kunt winnen als je nooit een wedstrijd wint. Het moet niet zo zijn dat de beste loser dat klassement kan winnen."

Welke koersen doen mee?

Een ander punt van discussie is de selectie van de koersen die meetellen. De mannen komen al snel overeen dat de Wereldbeker uit tien wedstrijden moet bestaan. De vraag is dan wel aan welke wedstrijden je prioriteit geeft. Willen we de mooiste traditionele koersen zien? Of is de globalisatie van het wielrennen hier ook belangrijk? Het gaat ten slotte om een Wereldbeker.

Waar in ieder geval geen discussie over is, is dat de vijf monumenten altijd onderdeel moeten zijn van de Wereldbeker. De vraag is hoe de resterende vijf wedstrijden ingevuld worden. Volgens Jan Hermsen is ook over de Strade Bianche geen discussie en daar is eveneens snel overeenstemming over.

Over de Clasica San Sebastian zijn Hermsen en Vanbelleghem het ook snel eens, maar daar maakt Bobbie Traksel toch bewaar: "San Sebastian is altijd zo'n strontkoers die je een week na de Tour de France moet doen. Dat moet afgewerkt worden en je hebt eigenlijk geen zin om te kijken."

Moet er dan ook buiten Europa gereden worden, vraagt Sander Valentijn aan Jeroen Vanbelleghem: "Ik heb er over nagedacht, maar je moet ook kijken naar hoe belangrijk en groot de koersen zijn. Daarom heb ik net niet Montreal en Quebec gekozen. Je moet ze dan allebei nemen namelijk. Het is belachelijk om één van de twee te nemen."

Uiteindelijk maakt Vanbelleghem het rijtje af: "De Amstel Gold Race mag erbij van mij en de Waalse Pijl ook. Dan heb je er negen en ik vind dat Gent-Wevelgem klasse, allure en geschiedenis heeft. Dus dat is mijn tiende. De tien klassieke wedstrijden van nu.".

"Ik denk dat Frankrijk er wel bekaaid afkomt dan", werpt Jan Hermsen tegen en ook Bobbie Traksel ziet problemen: "Wie we vergeten in dit plan zijn de sprinters", maar daar heeft Vanbelleghem geen boodschap aan: "Voor mij is de Wereldbeker iconische koersen en dat zijn sprinterskoersen niet voor mij. Er zijn geen documentaires over sprintwedstrijden. Als je het publiek wilt vastpakken, moet je iconische koersen hebben."

Uiteindelijk heeft host Sander Valentijn de oplossing voor de Fransen en de sprinters die weinig bediend worden: "Als we Parijs-Tours erbij doen in plaats van Gent-Wevelgem. Dan heb je er één met historie. Dit is een mooi lijstje."

