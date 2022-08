Ad

Bobbie Traksel is het niet oneens met het besluit van de jury, maar wel met de manier waarop het gegaan is: "Het is een regel dus het mag niet. Als ze het doen, moet er een straf zijn. Op dit moment staat daar de straf voor dat je uit koers moet, maar mijn punt is dat ze haar niet direct uit koers gehaald hebben."

Hierdoor is volgens Traksel een onzuivere wedstrijd ontstaan: "Ze zaten tijdens de wedstrijd te slapen en ze kwamen er achteraf achter, maar doordat ze haar hebben laten doorrijden is er wedstrijdvervalsing ontstaan. Ik denk zeker dat het groepje is weggebleven door de inspanningen van Marianne Vos. Ik vind het daarom superslecht dat ze haar niet direct uit koers hebben gehaald."

Pietlutten in de jury

Daarnaast vindt Traksel dat ook de menselijke maat af en toe aangehouden mag worden: "De mensen die daar de beslissingen hebben genomen zijn van die pietlutten die hun regelboekje bij zich hebben. Daar hoef je toch niet zo lang over te doen. Je kunt toch gewoon meteen een beslissing nemen."

Hierbij moet af en toe ook in de geest van de wedstrijd gedacht worden, zo vindt de oud-renner: "Je moet op gevoel reageren. Soms moet je net als in voetbal als scheidsrechter een beetje de lijntjes opzoeken van wat mogelijk is. Af en toe een keer iets door laten gaan omdat het goed is voor de wedstrijd. Ze heeft het wel gezien en het zich gerealiseerd. Je moet een beetje de koers kunnen lezen en door laten gaan of direct de beslissing nemen dat het klaar is."

