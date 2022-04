Alle drie zijn ze het eens dat Intermarché - Wanty - Gobert bij de winnaars van het voorjaar hoort. De winst van Biniam Grmay in Gent - Wevelgem was het absolute hoogtepunt, maar ook de prestaties van onder anderen Taco van der Hoorn, Tom Devriendt en Quinten Hermans waren boven verwacht. "Ze waren ooit de derde of vierde ploeg van België, maar ze waren dit voorjaar gewoon de beste", vindt Hermsen.



Ook Bahrain - Victorius en INEOS Grenadiers hebben zich goed laten zien in de eerste maanden van het seizoen. Vanbelleghem noemt ook De Lage Landen als een winnaar. "Het is steeds meer een Belgisch - Nederlandse sport aan het worden. Nou vooruit, Slovenië hoort er ook wel bij haha. Er zijn vier monumenten geweest en daarvan hebben Nederland en België er drie gewonnen. En er stonden ook nog eens drie Belgen op het podium in Luik. We moeten oppassen dat we dit normaal gaan vinden."





Ad

Anticipeerders

Wielrennen Kijk live naar de proloog in de Ronde van Romandië! 18 MINUTEN GELEDEN

Als verliezer noemt Van Belleghem de anticipeerders. "Je hebt een groep renners uit de tweede laag, net onder de toppers, die vlak voor de finale demarreren en daardoor in de finale geraken. Dat kan nu niet meer. Remco Evenepoel gaat aan op La Redoute. Dat is normaal veel te vroeg. Van der Poel heeft zulke dingen ook vaker gedaan. Anticiperen is onmogelijk geworden."

Ook de pechvogels Sep Vanmarcke en Yves Lampaert komen aan bod. Vanbelleghem: "Vanmarcke somde pas bij Sporza op welke tegenspoed hij allemaal heeft gehad. Zijn waslijst aan blessures en ziektes is bijna lachwekkend. En ach, Lampaert. Op koers voor een plek op het podium in je droomkoers en dan vallen door een applaudiserende supporter..."

Parijs-Roubaix | Yves Lampaert verliest podiumplek door lelijke val na contact met supporter

Vage communicatie

Hermsen ergerde zich dit voorjaar aan de vage communicatie van Jumbo - Visma. "Het verliep allemaal heel vreemd rondom de coronabesmetting van Van Aert. En dan gaat hij naar Spanje en zet niets meer op Strava. Wees gewoon open en zeg hoe het ervoor staat. Tom Dumoulin stapt uit in Catalonië, omdat hij niet helemaal lekker is. En dan weer zo'n bericht over Tiesj Benoot voor Luik-Bastenaken-Luik... Je kunt toch ook gewoon zeggen dat ze ziek zijn?"



Ook Quick-Step behoort tot de verliezers van dit voorjaar. Hermsen: "Natuurlijk hebben ze Luik gewonnen, maar ik weet niet of dat hun voorjaar redt. Overigens lag het presteren heus niet alleen aan de ploeg zelf. Ze hebben ook echt veel pech gehad."

Volta Catalunya | Dumoulin stapt af

Waar kijk je?

Alle voorjaarsklassiekers en grote rondes zijn live te zien op Eurosport of stream reclamevrij via discovery+

Wielrennen Wielrennen | Degradatiegevaar lonkt voor Lotta-Soudal na mager voorjaar EEN UUR GELEDEN