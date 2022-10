Op een speciaal 3D-geprinte fiets reed Filippo Ganna in een uur 56,792 kilometer op de wielerbaan in Grenchen. Ruim een kilometer verder dan het oude record van de Britse baanwielrenner Daniel Bigham, die zelf ook coach is bij INEOS Grenadiers, de ploeg van Ganna.

Eurosport-commentator Jeroen Vanbelleghem is de onder de indruk van de Italiaan. "Het is fenomenaal en onwaarschijnlijk. Zeker omdat hij niet de meest ideale omstandigheden heeft uitgekozen. Victor Campenaerts koos ervoor om zijn record te rijden op grote hoogte in Mexcio, de baan in Zwitserland is slechts op 400 meter hoogte."

Werelduurrecord | Filippo Ganna verpulvert het record met 56,792 km

Niet in topvorm

De Belg denkt dan ook dat Ganna zijn eigen record nog flink kan aanscherpen. "Hij is dit jaar nog nooit in zijn echte topvorm geweest en bovendien heeft hij met onder andere de Tour de France al ruim zestig koersdagen in de benen."

Een aantal weken voor zijn recordpoging stelde de INEOS-renner nog teleur op het WK Tijdrijden. In Wollongong werd Ganna slechts zevende, een kleine minuut achter winnaar Tobias Foss. "Ook daar was hij niet in vorm, dus ik denk dat hij makkelijk sneller kan met een perfecte voorbereiding."

De fiets van Filippo Ganna voor zijn werelduurrecordpoging kwam rechtstreeks uit de 3D-printer. (Ineos-Grenadiers) Foto: Twitter

Heat plan

Volgens commentator Jan Hermsen boezemt de afstand van Ganna anderen wel degelijk angst in. "Niemand gaat het op korte termijn proberen." Hermsen is vooral onder de indruk van de strategie rondom de recordpoging.

"Ze hadden een hele interessante uitleg van de opbouw. Ze hebben een heat plan gemaakt. Het eerste kwartier moest hij relatief rustig rijden, zodat zijn lichaamstemperatuur naar een bepaalde hoogte stijgt. Daarna was het alleen nog maar knallen."

