Het contract van Vine liep nog door bij zijn ploeg Alpecin-Deceuninck, maar toch besloot UAE de portemonnee te trekken voor de Australiër. Zodoende rijdt hij volgend jaar in dienst van de ploeg van superster Tadej Pogacar. Dat Pogacar wat meer steun van zijn ploeg kan gebruiken, werd afgelopen Tour de France wel duidelijk.

Ad

Jan Hermsen denkt echter niet dat Jay Vine dan het antwoord is: "Ik denk niet dat het een goede knecht is. Ik vermoed dat ze daar denken, en dat hopen wij natuurlijk met zijn allen, dat hij gezien zijn fysieke waardes ooit een keer een grote ronde kan winnen."

Wielrennen Kop over Kop | Wat is het plan van Ineos zonder Thomas in de Tour? Tijd voor Arensman? EEN UUR GELEDEN

"Het begrip knecht is niet direct waar hij voor gehaald is. Dan vraag ik me ook af wat je überhaupt bij UAE doet, want dan zal hij ergens in de Giro of Vuelta zijn ritten moeten gaan winnen", aldus een sceptische Jan Hermsen.

Volgens Hermsen is Vine dan ook met andere intenties gehaald: "Ik zie hem nog niet in een ondersteunend treintje zitten. Het is een vrij jonge wielrenner nog. Ik denk dat ze gewoon een gokje wagen met hem. Ze denken waarschijnlijk dat als Pogacar een keer iets overkomt, ze met hem een grote ronde kunnen winnen."

La Vuelta | Vine pakt tweede ritzege, Evenepoel behoudt rood en komt als eerste klassementsman boven

Traksel ziet in Vine de ultieme knecht

Presentator Sander Valentijn werpt nog op dat Vine in dat geval de rol van Almeida over zou nemen en volgens Hermsen is dat niet zo gek: "Misschien dat hij nog wel beter is dan Almeida."

Bobbie Traksel zit echter op een totaal andere lijn dan zijn collega: "Ze hebben ook Ayuso nog he. Ik ben het volledig met jou oneens Jan. Dit is volgens mij de ultieme knecht die je kan hebben."

"Dit is een computerspelletje. Je hoeft alleen maar op enter te drukken en hij begint te rijden totdat hij bovenop die berg is op een bepaald wattage. Dit is volgens mij het handboek als je een goede knecht wilt, waarvan je zeker weet dat hij bepaalde wattages rijdt en waarvan je vooraf kunt uitrekenen hoe snel hij berg X op kan, dan is dit het voorbeeld dat je moet hebben", aldus Traksel.

Volgens Traksel zal Vine een extreem betrouwbare helpen worden: "Dit is het voorbeeld van een superknecht. Je bent er zeker van dat hij op die beklimming dit wattage rijdt. Dan gaat hij zo snel de berg op, niemand kan hem voorbij en Pogacar hoeft alleen maar in het wiel te zitten."

Toch is Jan Hermsen ervan overtuigd dat de rol van Vine anders gaat zijn: "Ik vraag me ook niet af of hij het kan. Ik vraag me af of hij een knecht is en of hij de mentaliteit heeft om zich in een treintje te zetten. Ik vraag me ook af of een renner als Pogacar of Ayuso zo'n renner nodig heeft. Zij koersen helemaal niet zo."

"Wij denken altijd dat het een treintje in de wagon a la Sky of Jumbo-Visma wordt, maar zo koersen zij natuurlijk niet. Zo wil Pogacar ook helemaal niet koersen volgens mij. Dit is ook gewoon een renner waarvan ze denken dat hij een hele goede is en die hele goede waardes heeft en nog vrij jong is. Die pakken we in", aldus de commentator.

Waar kijk je?

Het complete wielerseizoen 2023 van de Tour Down Under tot en met de Ronde van Lombardije kijk je live op televisie en internet. Stem je televisie af op Eurosport of kies voor een geheel reclamevrije stream op discovery+

Wielrennen Wielrennen | Wat mogen we verwachten van Vingegaard versus Pogacar deel 3 in de Tour 2023? EEN DAG GELEDEN