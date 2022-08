"Je raakt er aan gewend dat hij dit soort wedstrijden wint . De Classica San Sebastian is één van zijn favoriete koersen, dat is wel gebleken nu. Als je in één jaar tijd Luik-Bastenaken-Luik, San Sebastian en nog wat andere kleinere koersen wint, dan is je seizoen eigenlijk al wel geslaagd. Dat was het eigenlijk al toen hij in Luik won."

Ad

"Het was indrukwekkend omdat hij al een maand niet had gekoerst en het deelnemersveld vrij sterk was. Ok, er waren veel Tourrenners die nog wat vermoeid waren afgelopen zaterdag, maar er waren er ook zeker een paar die even fris waren als Evenepoel, waaronder Simon Yates, die toch een perfect week achter de rug had met heel wat overwinningen."

Vuelta a España La Vuelta | Locatie, tijden, programma - Dit gebeurt er bij de ploegenpresentatie in Utrecht 2 UUR GELEDEN

"Maar ook Yates kon Evenepoel niet volgen, en dat is toch wel een teken dat hij gewoon fantastisch was op die laatste klim. Hij heeft 15 minuten iets meer dan 7 watt per kilogram gereden op die steile laatste klim. Hij had goeie benen en wilde zichzelf nog eens testen. Aan het begin van de klim had hij een minuut voorsprong en boven had hij twee minuten, dus toen wist hij dat het binnen was."

"Dat zijn bizarre cijfers met zijn gewicht. Hij gaat zich de komende twaalf dagen voorbereiden in Hotel Syncrosfera op de Vuelta. Hij blijft dus voorlopig in Spanje, en hopelijk gaan we over twee weken veel moois van 'm zien," aldus Vanbelleghem."

Clásica San Sebastián | Evenepoel verpulvert concurrentie tijdens favoriete koers

WAAR KIJK JE?

La Vuelta begint op vrijdag 19 augustus met een ploegentijdrit in Utrecht. Na drie ritten in Nederland vertrekt de Vuelta-karavaan richting Spanje. Met discovery+ mis je geen moment van de laatste grote ronde van het jaar!

Wielrennen Kop over Kop | "Zij hoort daar zeker in thuis" - Traksel rekent Van Vleuten bij beste rensters ooit 3 UUR GELEDEN