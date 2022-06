Ad

Ondanks alles werd Boogerd toch verrast door het nieuws: "Ik werd wel een klein beetje verrast. Ik dacht dat hij zijn contract niet zou verlengen bij Jumbo-Visma, maar dat hij misschien wel een ploeg zou vinden waar hij op een andere manier het wielrennen kon beleven."

Wielrennen Dauphiné | Ganna blijft van Aert net voor in bloedstollend spannende tijdrit 31 MINUTEN GELEDEN

Bobbie Traksel vindt het vooral een verlies voor de sport: "Dat ik het jammer vind, dat is zeker. Ik vind Dumoulin een parel voor de wielersport, zeker als je kijkt naar de periode voordat hij de overstap maakte naar Jumbo-Visma. Toen gaf hij leuke interviews en zei hij wat hij dacht. Dat vond ik het mooiste aan Tom. Met het nadenken over de woorden is hij ook veel meer gaan nadenken over zijn leven. Ik vind het wel echt een gemis voor de wielersport. 31 jaar is veel te vroeg om te stoppen."

Giro d’Italia | Dumoulin moet vroeg lossen en geeft op

Jan Hermsen moet nog maar zien hoe definitief deze aankondiging is: "Ik denk dat ik het zelf niet gedaan zou hebben. Geld is toch interessant en een dik contract ook. Wat ik heel moeilijk vind om te begrijpen, is dat je heel teleurgesteld bent dat je tweede wordt in de tijdrit in Hongarije en dat je er echt ziek van bent. Dan ben je dus nog topsporter in hart en nieren, maar dat je een paar dagen ineens veel minder topsporter bent. Die pieken en dalen zijn zo groot."

"Hij zegt wel dat hij stopt, maar wie zegt dat hij niet over twee weken, als hij met zijn maten lekker gebarbecued heeft het weer wel gaat proberen. Hij houdt heel erg van fietsen. Het is niet een jongen die fietsen vervelend vindt. Hij vindt alles eromheen vervelend, maar daar kan je aan wennen. Dat is ook onderdeel van topsport", aldus Hermsen.

Boogerd zag Dumoulin veranderen

Volgens Boogerd is het pensioen van Dumoulin het einde van een proces dat al na zijn twee topjaren begon: "In 2018 lukt eigenlijk alles. Hij wordt tweede in de Tour en Giro en het jaar ervoor wint hij het WK tijdrijden. Dat zijn hele lange en zware seizoenen geweest. Het jaar erna zag je meteen aan het begin dat het fout ging. Hij werd anders in de interviews en hij begon zich te ergeren. Hij ging met zijn fiets gooien als hij verkeerd schakelde. Dan krijg je dat hele gebeuren bij Sunweb nog. Het klopte allemaal niet."

The Day When | Tom Dumoulin wint Wereldkampioenschap tijdrijden

"Twee jaar geleden vroegen ze mij of Dumoulin ooit nog de Tour de France ging winnen en toen zei ik stellig nee. Dat was niet om Tom af te zeiken, maar gewoon omdat ik dat gevoel had. Ik dacht dat Tom toen al zijn hoogtepunt had gehad. Hij heeft heel veel mooie dingen laten zien. Het is helemaal niet erg als een renner daarna minder wordt. Hij heeft laten zien dat het een toprenner is met heel veel mooie overwinningen", aldus Boogerd.

Volgens Boogerd was het moeilijk voor Dumoulin dat alles moeizamer ging: "Ik had toen het idee dat Tom in de fase zat dat hij heel lang hard gewerkt heeft en dat het goed ging. Op dat moment werkte hij net zo hard, maar stokte het. De vraag is dan hoe je daarmee omgaat. Ik denk dat Tom zich te veel van andere mensen ging aantrekken en dat gaat in je lichaam kruipen en dat kan blokkades geven als je op de fiets zit. Als je die ballast kwijt kan raken, dan denk ik dat Tom nog steeds tot de beste renners ter wereld kan behoren."

Waar kijk je?

Alle belangrijke wielerwedstrijden worden live door Eurosport uitgezonden en zijn reclamevrij te streamen via discovery+.

Wielrennen Live: Dauphine Etappe 4 2 UUR GELEDEN