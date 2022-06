Allereerst bespreken de Eurosport-commentatoren onder aanvoering van presentator Sander Valentijn de regels. De UCI houdt een klassement bij van de prestaties van de WorldTour-ploegen over de afgelopen drie jaar. De tien beste renners scoren punten.

Startplicht of startrecht

De eerste achttien ploegen krijgen een nieuwe licentie. Zij hebben dan een startplicht in de grootste wielerkoersen van het seizoen, noem het de Champions League. De nummers negentien en twintig worden een procontinentale ploeg. De beste twee proteams van het afgelopen jaar, inclusief de twee degradanten uit de WorldTour krijgen een wildcard voor de grootste koersen. Zij hebben dan dus startrecht, in plaats van startplicht.

Op dit moment bezetten Lotto Soudal en Israel - Premier Tech respectievelijk de negentiende en twintigste plek. Vlak daarvoor staan Movistar (vijftiende), BikeExchange - Jayco (zestiende) en EF Education (zeventiende).

Geen goede klassementsrenner

"Ik vrees voor Lotto Soudal", zegt Vanbelleghem. "Een maand geleden gaf ik ze helemaal geen kans meer, maar dankzij Arnaud de Lie komen ze weer dichter bij EF. Het nadeel is echter dat ze geen goede klassementsrenner hebben. EF heeft daarom meer kansen met Rigoberto Uran, Esteban Chaves en Hugh Carthy."

Maar dat is precies het gevaar voor EF, denkt Hermsen. "Zij zijn erg afhankelijk van hun klassementrenners terwijl je in eendaagse wedstrijden gemakkelijker punten kunt scoren."

Dat systeem zit hem niet helemaal lekker. "Het blijft raar dat je met een etappe-overwinning in bijvoorbeeld de Dauphiné of de Tour minder punten krijgt dan de winst van een kleinere eendaagse wedstrijd. Op die manier heeft Arkea-Samsic de afgelopen tijd veel punten gepakt. Als procontinentale ploeg zijn ze niet gestart in de Giro en reden ondertussen in lagergeklasseerde wedstrijden iedereen naar huis."

Geen nadeel

Degradatie hoeft geen nadeel te zijn, denkt Vanbelleghem. "Wanneer Lotto Soudal procontinentaal gaat rijden, krijgen zo nog steeds een wildcard voor de grootste wedstrijden. Ik weet niet of dat zo slecht is."

Maar ze moeten wel oppassen, weet Traksel. "Om die wildcard te krijgen, moeten ze bij de eerste twee eindigen in de procontinentale ranglijst over het afgelopen seizoen. Het is extra interessant, omdat je nog niet weet welke twee WorldTour-ploegen in dit klassement gaan meetellen. TotalEnergies heeft op dit moment bijvoorbeeld meer punten dan Lotto Soudal op deze ranglijst."

Traksel noemt een verrassende degradant. "Met pijn in mijn hart, maar ik denk dat Movistar het niet gaat redden. Alejandro Valverde heeft 44 procent van de punten tot nu toe gepakt. Dat gaat hem in het tweede deel van het seizoen niet lukken. En wie pakt dan de punten voor deze ploeg? Ze hebben nu nog 1000 punten voor op Lotto Soudal. Maar dat is niets tot het einde van het jaar."

