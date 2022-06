BEAT Cycling maakte vorige week bekend dat zij bij de UCI een aanvraag zullen doen om volgend jaar met een pro-continentale licentie te rijden. Op dit moment is BEAT een continentale ploeg. Door deze nieuwe licentie mag BEAT starten in grotere buitenlandse wedstrijden en maakt zij kans op wildcards voor wedstrijden op het hoogste niveau.

Pro-continentale ploegen moeten aan strenge voorwaarden voldoen. Zo moeten zij hun rijders een stuk meer salaris geven dan continentale teams. Deze kostbare investering weerhoudt sponsors zich te verbinden aan ploegen die zich op het tweede niveau willen begeven van de internationale wielersport. Sinds het ophouden te bestaan van de Roompot wielerploeg heeft Nederland geen pro-continentale ploegen meer.

Ad

België

Tour de France Tour de France | Dit zijn alle sprintersetappes van 2022 41 MINUTEN GELEDEN

In België daarentegen rijden drie pro-continentale teams rond. Volgens Traksel heeft dat te maken met de slechtere positie van het wielrennen in Nederland vergeleken met andere sporten. “In België is wielrennen sport nummer één, bedrijven laten zich daar makkelijker overhalen zich aan de wielersport te verbinden.” Naast bedrijven krijgen de Belgische ploegen Sport Vlaanderen en Pauwel Sauzen - Bingoal steun van de Vlaamse en Waalse overheid. In Nederland speelt ook het imago van de sport parten in het zoeken naar nieuwe sponsors: “Het dopingspook blijft een stempel drukken op de sport.”

Meerdere wegen leiden naar Rome

Volgens Hermsen is het echter niet van groot belang dat er een ploeg op het tweede niveau bijkomt. Volgens hem werken de development teams van Jumbo-Visma en Team DSM al goed genoeg in het ontwikkelen van talent. Talenten die na hun opleidingstraject nog extra tijd nodig hebben kunnen terecht in het buitenland of bij continentale ploegen.

“Er zijn meer wegen die naar Rome leiden. Het is voor renners ook goed om buiten je comfortzone te treden. Kijk naar al die Australiërs, die vertrekken op jonge leeftijd naar allerlei landen”, zegt Hermsen. “Als een ploeg er zijn tijd en energie in wil steken, prima, maar ik vraag me af of het heel veel scheelt voor de Nederlandse talentontwikkeling.”

Bobbie Traksel is duidelijk groot voorstander van een Nederlandse pro-continentale ploeg. Hij wijst op voorbeelden als Oscar Riesebeek, Taco van der Hoorn en Lieuwe Westra die eerst een tijd op het pro-continentale niveau reden voordat ze doorbraken. Volgens hem hebben sommige renners langer de tijd nodig voordat ze hun topniveau bereiken.

Hermsen gelooft dat stimulering van de breedtesport en de ontwikkeling van jeugdrenners belangrijker is dan een pro-continentale ploeg erbij. Traksel vindt dat dat voor een wielerland als Nederland onacceptabel is. “Nederland is jaarlijks het beste wielerland in alle UCI-disciplines, daar hoort ook een pro-continentale ploeg bij.”

Luister de volledige aflvering van Kop over Kop op je favoriete podcastapp.

WAAR KIJK JE?

Alle grote wielerwedstrijden zijn live te zien op Eurosport. Kijk je liever zonder reclame? Stream dan via discovery+

Tour de France Tour de France | Jumbo-Visma maakt Tourploeg bekend, Geen Dennis en Gesink EEN UUR GELEDEN