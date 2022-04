Na afloop van de Amstel Gold Race gaf Mathieu van der Poel aan dat hij zich tussen de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix niet volledig kon opladen voor de Nederlandse klassieker. "Is het jammer dat de beste Nederlandse renner niet op zijn best probeert te zijn voor de enige grote eendagswedstrijd in eigen land", vraagt Jeroen Vanbelleghem aan zijn Nederlandse collega's.

Ad

Bobbie Traksel vindt van niet. "Zo moet je dat niet zien. Een paar jaar geleden liet hij Parijs-Roubaix lopen om zich vol te richten op de Amstel. Dit jaar heeft hij altijd gezegd dat Parijs-Roubaix zijn hoofddoel is."

Wielrennen Ronde van Turkije | Ongelooflijk! Peloton wordt opgeschrikt door flinke portie wegwerkzaamheden 15 MINUTEN GELEDEN

De mannen zijn overigens geen fan van de aangepaste programmering. Vanwege de Franse presidentsverkiezingen moesten de Amstel Gold Race en Parijs-Roubaix van plek wisselen op de wielerkalender. "Ik ben helemaal van de leg", geeft Jan Hermsen toe.

VAN AERT

Dat zal er niet beter op worden met de comeback van Wout van Aert. Hermsen was er 100 procent zeker van dat de Vlaming niet van start zou gaan in de Hel van het Noorden, maar staat nu toch op de deelnemerslijst. Of Van Aert als belangrijkste pion zal worden uitgespeeld door Jumo-Visma, valt te bezien.

Ploegleider Grischa Niermann lichtte een tipje van de sluier: "We gaan hem zeker een vrije rol toebedelen."

WAAR KIJK JE?

Dit hele weekend staat in het teken van Parijs-Roubaix. Op zaterdag rijden de vrouwen over de stenen wegen in het noorden van Frankrijk. Dit is vanaf 13:15 uur live te volgen op discovery+. Een dag later is het aan de mannen. Vanaf 10:30 uur is de koers te volgen op discovery+

Wielrennen Ronde van Turkije | Ongelooflijk! Peloton wordt opgeschrikt door flinke portie wegwerkzaamheden 15 MINUTEN GELEDEN