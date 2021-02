Maar voor het zover is hoor je een bijdrage van Ide Schelling en hoe hij de Tour de Provence heeft beleefd. Daarnaast maken we ook een klein uitstapje naar de ProTeams want Michel Cornelisse, ploegleider van Alpecin-Fenix, sluit aan om het over hun team te hebben. Dit alles, samen met enkele stevige voorspellingen en ‘verwachtingen’ maken dit Rondje World Tour tot een must voor het aankomende seizoen.