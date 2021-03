Luister hier de hele aflevering:

De Strade Bianche bracht wielerfans een prachtig weekend en zowel bij de mannen als de vrouwen klonk het Wilhelmus. Deze week start ook de Healthy Ageing Tour dus hoogste tijd om de vrouwenteams van de World Tour onder de loep te nemen in het inmiddels vertrouwde ‘Rondje World Tour-concept’. Annemiek van Vleuten sluit aan om meer te vertellen over Movistar, haar aankomende seizoen en zelfs al een korte vooruitblik naar Kerst 2021! Eerst bespreken Jeroen Vanbelleghem, Jan Hermsen en Bobbie Traksel echter de Strade Bianche, met een bijdrage van Kop over Kop coryfee Pieter Serry. We bellen even met Michel Cornelisse die een uniek inkijkje geeft in hoe het gaat in Parijs-Nice en meer vertelt over de sfeer bij Alpecin-Fenix, die met Tim Merlier nog twee overwinningen binnenhaalden de afgelopen week. Na de voorbeschouwing van de Tirreno en de Healthy Ageing Tour is er dan het klapstuk: het Rondje World Tour met fan van de show Annemiek van Vleuten.