Bij de vrouwen minder discussie, want daar won Marianne Vos duidelijk de sprint. Zij vertelt over haar AGR en hoe het fietsen bij haar nieuwe team Jumbo-Visma bevalt. Verder is er uiteraard aandacht voor de echte wederopstanding van 'Cav', ​de vorm van Hirschi, het contract van Alaphilippe en hoe sprinten ook sexy kan zijn!

Amstel Gold Race Wout van Aert wint met miniem verschil Amstel Gold Race 18/04/2021 OM 16:17

Ronde van het Baskenland Ronde van het Baskenland | Eindzege Roglic - Etappe voor Gaudu 10/04/2021 OM 16:43