Bobbie Traksel denkt dat er een nieuwe koning op de apenrots is in de wereld van de voorjaarsklassiekers. "Op dit moment lijkt het er zeker op dat Jumbo-Visma de sterkste voorjaarsploeg heeft. Dat vonden veel meer mensen al eerder. Quick-Step Alpha Vinyl had van tevoren gezegd: We gaan naar Jumbo-Visma kijken. Die zullen het moeten gaan doen. Zij denken dat ze de sterkste zijn, dus die moeten het ook laten zien."

"Daar hadden ze waarschijnlijk gelijk in. Het is bizar wat ze daar opgebouwd hebben. Ze hebben een fantastisch sterke ploeg gebouwd bij Jumbo-Visma, zowel voor de etappekoersen als voor het Vlaamse werk. Dat is mooi om te zien", aldus Traksel.

Volgens Jeroen Vanbelleghem spelen de transfers van deze winter daar een belangrijke rol in en laat Jumbo-Visma meteen zien over een brede ploeg te beschikken. "Van Hooydonck, Teunissen, Van der Sande waren goed en we hebben een hele sterke Laporte gezien zondag in Kuurne. Ze hebben nu veel meer renners die Van Aert kunnen beschermen."

De belangrijkste nieuwe man is volgens Vanbelleghem echter Tiesj Benoot, die volgens de Vlaamse commentator nu volledig op de goede plek zit. "Hij kan van alles iets. Hij kan het allemaal redelijk goed, maar niet goed genoeg om een topper te worden op een specifiek onderdeel. Dan moet je gewoon opereren als meesterknecht van een andere topper, zoals nu bij Jumbo-Visma. Bij Sunweb en DSM was hij de kopman en dat ligt hem niet. Hij moet opereren onder een kopman en dat lukt wonderwel bij Jumbo-Visma."

Quick-Step de grote verliezer

Als er een nieuwe koning op de apenrots is, dan moet er logischerwijs ook iemand van deze rots zijn afgestoten. Quick-Step Alpha VInyl was jarenlang de beste voorjaarsploeg, maar volgens de mannen van Kop over Kop is de ploeg van Lefevere de grote verliezer van het weekend, ondanks de overwinning van Fabio Jakobsen in Kuurne.

Bobbie Traksel: "Ook al winnen ze Kuurne-Brussel-Kuurne, Quick-Step Alpha Vinyl is misschien wel de grootste verliezer, want ze hebben echt niet gepresteerd dit weekend. Dat deden ze ook niet in Kuurne-Brusel-Kuurne. Ze waren op alle niveaus niet goed. De ploegleiders zeiden op een gegeven moment: nu is het aan de ploeg van Patrick Lefevere om te gaan rijden, maar ze hadden de mogelijkheden helemaal niet. Ze hadden de motor niet en ze hadden de dag of het weekend helemaal niet. Iedereen was kapot binnen die ploeg, op één man na."

Jeroen Vanbelleghem. "Gelukkig was dat wel de man die het moest afmaken. Dat zei Lefevere en ook Yves Lampaert was daar na afloop heel eerlijk in: ''We waren eigenlijk in de breedte niet op niveau, maar gelukkig was er die afmaker op zondag en die hadden we zaterdag bij de Omloop niet."

Daardoor heeft Jakobsen eigenlijk de mindere kwaliteit van de ploeg verbloemd. Volgens Vanbelleghem is het matige optreden van de blauwe ploeg de Vlaamse pers niet ontgaan. "Vandaag staat het ook op de voorpagina van de kranten. Quick-Step Alpha Vinyl - Jumbo-Visma 1-1, maar Jumbo Visma is de grote winnaar. Dat klopt helemaal."

"Jumbo-Visma heeft dit weekend indruk gemaakt, ook op zondag zonder Van Aert. Wie heeft de koers helemaal geopend? Dat was Benoot. WIe heeft verder de koers mooi hard gemaakt? Dat was Laporte. Zij hebben ervoor gezorgd dat Quick-Step in de verdrukking kwam. Zonder hun kopman konden ze ook bijna winnen. 300 meter verder en het was Laporte die de koers had gewonnen."

