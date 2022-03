Jumbo-Visma toonde zich zeer sterk tijdens de eerste etappe van Parijs-Nice door met drie man weg te springen. Cristophe Laporte, Wout van Aert en Primoz Roglic kwamen gezamenlijk over de streep en bliezen de rest van het peloton weg. Volgens Bobbie Traksel is er maar één manier waarop een zege voor de Nederlandse ploeg in gevaar kan komen.

"Er gaat tegenstand kunnen zijn, maar ik denk dat dan verschillende ploegen samen tegen Jumbo-Visma moeten gaan werken. Die mogelijkheid is er ook. Ze zijn in de eerste etappe van Parijs-Nice zo indrukwekkend geweest, waardoor je soms ook een beetje frustratie opwerkt bij andere ploegen. Te dominant, te veel aanwezig. Dan gaan een paar ploegen misschien toch een keer tegen elkaar zeggen: Hé vriend, kom. We zullen samen moeten optrekken om die mannen een lesje te leren", aldus Traksel.

Tirreno - Adriatico Tirreno-Adriatico | "Wat is de vraag?" - Vingegaard heeft het zwaar na tegenvallende tijdrit

Die andere dominante Sloveen deed in de Strade Bianche iets dat nog nooit gebeurd was. Met een solo van 50 kilometer zette hij de rest van het peloton voor schut. De mannen van Kop over Kop vragen zich af of Pogacar nou zo sterk was of dat de rest te zwak was.

Volgens Jeroen Vanbelleghem konden we vooraf al aan zien komen dat de kans op een spannende koers klein was. "We vreesden het al een beetje voor de start van de koers. Geen Pidcock, geen Bernal, geen Van der Poel, geen Van Aert. De elitegroep van vorig jaar was er niet bij. Pogacar was in topvorm en Alaphilippe die nog niet helemaal in zijn gewone doen was. Dan vrees je vooraf dat het waarschijnlijk eentonig gaat worden en zo werd het inderdaad ook."

Een dergelijke solo in de Strade Bianche was nooit eerder vertoond, maar Bobbie Traksel vindat dat bij deze prestatie ook de rest van het deelnemersveld in acht moet worden genomen: "Het was niet buitenaards. Hij reed niet zo ver weg dat je denkt: Potverdikkie, hij rijdt hier alles op een hoopje. Als een man van 42 nog tweede kan worden, wat is dan buitenaards jongens?"

