"Hij is zijn doen en laten meer een voetballer dan een typische coureur. Dat zie je in zijn gebaartjes, maar ook aan zijn geklaag en gezaag", zegt Vanbelleghem, die wel vermoedt dat dit verandert. "Dat gaat er vanzelf uit. Zijn aanvallende manier van koersen helpt wel om zijn imago op te vijzelen."



De Vlaming reageert op Jan Hermsen die zich had geërgerd aan het interview met Evenepoel na afloop. "Ik heb er moeite mee dat hij over zichzelf spreekt in de persoonlijke vorm. Hij zei dat hij geduld moest hebben totdat de beste Remco weer terugkwam. Hij moet niet als een merk gaan praten, vind ik. Je moet jezelf geen Remco noemen."

Enorme opluchting

Het valt ook niet mee voor Evenepoel, denkt Vanbelleghem. "Het is voor hem niet gemakkelijk dat hij direct werd gebombardeerd tot de nieuwe Merckx of Boonen. Dat hij nu heeft gewonnen, is een enorme opluchting voor hem. De druk is altijd gigantisch groot. De media doen daar ook aan mee. We praten met grote woorden als hij wint, maar als het een keer niet lukt, is het precies andersom."

Hermsen had de overwinning niet aan zien komen. "Ik gaf eerlijk gezegd geen cent voor zijn kansen. We gingen ons toch al een beetje afvragen of het nog ging lukken voor hem. Het is nog zo'n jonge gast en hij heeft al veel meegemaakt. Die val in Lombardije natuurlijk, het WK vorig jaar en dan verliest hij pas op de laatste dag van de Ronde van het Baskenland de leiderstrui... Zo'n overwinning als deze ontbrak nog."

Beste moment

Vanbelleghem had toch vooral genoten van Evenepoel. "Ik heb met veel genot gekeken naar de laatste 25 kilometer. Dit was voor hem het beste moment om weg te gaan, veel beter dan op de steilste stroken. Dat werk ligt hem toch iets minder. De rest van de toppers dacht dat het te vroeg was en ging er vanuit dat ze het gat nog wel dicht zouden rijden."

En dat had misschien gekund wanneer zij beter hadden samengewerkt. "Ik snap er niks van wat Vlasov ging doen", verbaasde Vanbelleghem zich. "Dacht hij nou echt dat hij in zijn eentje 30 seconden dicht kon rijden op een tijdrijder als Evenepoel? En dat terwijl hij met Higuita nog een rappe ploeggenoot vooraan had. Gelukkig voor Evenepoel overigens, die het heeft afgemaakt zoals alleen hij dat kan."

Waar kijk je?

