Sander Valentijn ging er eigenlijk vanuit dat de titel voor Van Vleuten al in kannen en kruiken was: "Een ding waar we ons geen zorgen over hoeven te maken is wie sportvrouw van het jaar wordt toch?"

"Het is nu officieel dat Annemiek van Vleuten genomineerd is. Ze heeft de prijs nog nooit gewonnen. Dat verbaast mij behoorlijk. Als het dan dit jaar niet gebeurt, dan weet ik het ook niet meer", zo spreekt de overtuigde host van de podcast.

Bobbie Traksel is het met Sander eens: "Ja klopt, je hebt helemaal gelijk. Ze heeft drie grote rondes gewonnen natuurlijk en dan is ze ook nog eens op een hele speciale manier wereldkampioen geworden."

"Als ze het nu niet wordt, dan weten we in ieder geval zeker dat ze het nooit meer wordt. Of we moeten volgend jaar nog iets speciaals gaan doen met haar afscheid. Ik durf mijn geld er wel op in te zetten", aldus Traksel.

Toch weer die schaatssters

Jan Hermsen helpt de twee echter snel uit de droom: "Het gaat niet gebeuren jongens". Op dat moment voelt Sander Valentijn de bui al hangen: "Zit er weer een schaatsster tussen?"

Dat is inderdaad precies wat er aan de hand is. Van Vleuten is genomineerd samen met Irene Schouten en Suzanne Schulting. Jan Hermsen denkt dat de grandeur van de Olympische Spelen de doorslag zal geven.

"Ja goed, het is het jaar van de Olympische Spelen hè. Drie keer goud, brons en wereldkampioen Allround voor Irene Schouten. Sorry, ik vind het geweldig wat Annemiek van Vleuten heeft gedaan en ik zou ook zeker op haar stemmen als het zou mogen, maar nee, dat gaat het niet worden", is de overtuiging van de commentator.

