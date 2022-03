Evenepoel kende tijdens de Tirreno-Adriatico een baaldag waardoor hij wegviel uit het klassement, nadat hem eerder tijdens de Ronde van Valencia hetzelfde was overkomen. Het begint langzaam maar zeker een tendens te worden dat de Belg vroeg of laat moet afhaken, wat doet twijfelen aan zijn herstelvermogen.

“Na twee lastige dagen zakte hij erdoor”, constateert Jeroen Vanbelleghem in de podcast van Eurosport . “Er is vooralsnog geen verklaring, dus wij moeten ook zoeken. Het lag niet aan de kou, honger of andere euveltjes. Remco had gewoon een offday, het lukte nu niet om veertig watt extra te trappen zoals hij normaal wel doet.”

“Hoe dat wegzakken plotseling komt? Evenepoel had hetzelfde in Valencia na een paar lastige dagen. Diverse lastige dagen op rij in de bergen kan Evenepoel voorlopig niet aan. Hij heeft niet het vermogen om te herstellen van Tadej Pogacar of andere klassementsrenners. Moet hij zich misschien focussen op eendagswerk”, vraagt Vanbelleghem zich hardop af. “Daarin is hij subliem gebleken.”

“Een grote ronde draait om recupereren en herstellen. Blijkbaar bezit Evenepoel niet het vermogen om beter te worden in een zevendaagse. En een grote ronde duurt maar liefst drie weken”, merkt Jan Hermsen op, die daarna het woord geeft aan Bobbie Traksel.

Traksel vindt dat ‘we’ niet te kritisch moeten zijn op de 22-jarige Evenepoel na een tegenslag hier en daar. “Ik kan heel kritisch zijn op Evenepoel, maar dat is meer om het feit hoe hij omhoog wordt geschreven. Het is een jonge gast die heel snel is gekomen, maar blijkbaar even tijd nodig heeft. Laten we hem niet meer de nieuwe Merckx noemen, dat is Tadej Pogacar, en Evenepoel kan mooie prestaties neerzetten, maar geef hem de kans om te groeien.”

Misschien zijn het inderdaad groeipijnen die de Quick-Step-renner parten spelen. Want Traksel spotte nog wel wat puntjes die de Belg kan verbeteren. “We hebben het er al vaak over gehad dat Evenepoel moeilijk in het peloton kan rijden en dus te veel energie verspeelt in het peloton of een groep, waardoor hij nog een stap kan maken om fitter te zijn in finales en een ronde beter door te komen. Het verteren van steile beklimmingen is ook een werkpuntje.”

Traksel vindt het ook zaak dat Evenepoel beter gepositioneerd aan beslissende klims moet beginnen, wat het uiteindelijk ook alleen maar ‘gemakkelijker’ maakt. “Op de gravelklim in Valencia waar hij er doorheen zakte, startte hij te ver achteraan. Ook daar moet hij aan gaan werken. Dat is angst.”

“We weten allemaal dat er een soort lead-out wordt gedaan, iedereen hoort het op zijn oortje, en dan remt hij waarschijnlijk. Dat is een aanname, maar ik denk niet dat ik er ver vandaan zit, en dan laat hij zich naar achteren wurmen. Tot op bepaalde hoogte lost hij het toch weer goed op. Maar ik ben al op mijn vijfde begonnen met fietsen. Dan groei je erin. Laten we Remco ook die kans geven.”

