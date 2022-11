Op de vraag of Jan Hermsen enig begrip kan opbrengen voor de Op de vraag of Jan Hermsen enig begrip kan opbrengen voor de uitspraken van Zeeman , is het antwoord dan ook duidelijk: "Nee, daar snap ik helemaal niks van. Zeker als je de aankopen van Jumbo-Visma ziet. Kelderman is dan blijkbaar geen podiumrenner meer?"

Ad

"Dit is gewoon een veredelde trap na geven. Ik vind dit eigenlijk niet nodig. Waarom zou je dit zeggen? Was Dumoulin jonger geweest, hadden ze hem dan wel goed kunnen begeleiden? Het is nooit een gelukkig huwelijk geweest. Dat is duidelijk. Het heeft ze een hoop geld gekost", aldus de commentator.

Wielrennen Wielrennen | Geraint Thomas over onderhandelingen - "Ineos keek naar data ipv mij als persoon" EEN DAG GELEDEN

Bovendien gelooft Hermsen niet dat Jumbo-Visma daadwerkelijk voet de stuk houdt: "Ik denk dat als Pogacar zegt dat hij weg wil bij UAE en graag voor Jumbo-Visma wil rijden, dat ze niet zeggen dat ze geen ronderenners meer aannemen. Je kunt zeggen dat je dertigers meer aan gaat nemen die zich al bewezen hebben. Dat snap ik wel, maar dit is onnodig en een beetje kwetsend. Ik vind het niet nodig ten opzichte van een groot kampioen als Dumoulin om dit soort dingen te zeggen."

"Het is toch een rare reactie van Zeeman. We hebben natuurlijk ook die docu gezien. Toen werd Dumoulin ook al voor de trein gegooid. Nu is hij weg en dan krijgt hij nog een trap na", zo houdt Hermsen zijn collega's voor.

Wielrennen | “Hij hoeft nergens spijt van te hebben” - Breukink over pensioen Tom Dumoulin

Jonge renners zijn maakbaar

Jeroen Vanbelleghem denkt dat Jumbo-Visma hier vooral het eigen straatje schoon wil vegen: "Jumbo-Visma heeft de afgelopen jaren alleen maar succesverhalen gekend en Dumoulin is daar niet een van. Misschien hebben ze zoiets dat ze uitleg moeten geven omdat het bij een iemand niet goed gegaan is en dit verhaal ten einde is gekomen. Misschien proberen ze de verantwoordelijkheid wat van zich af te schuiven om alleen maar over dat succes te kunnen praten."

Een andere reden kan zijn dat jonge renners nog minder andere structuren hebben meegemaakt, denkt Vanbelleghem: "Dat jonge talenten misschien de voorkeur krijgen boven gevestigde namen kan bij andere ploegen ook voorkomen. Je hebt talenten die je echt nog kan opleiden, sturen, smeden en die nog maakbaar zijn. Het is een uitdaging voor en ploeg, maar tegelijkertijd ook gemakkelijker, want ze stappen sneller in het verhaal. Ze hebben geen eigen input of vergelijking met andere ploegen, terwijl gevestigde waardes hun oordeel al klaar hebben en niet zomaar opinies van anderen over willen nemen. Die zijn al een volwaardig product."

Waar kijk je?

Ook in 2023 is het wielrennen wat de klok slaat op de kanalen van Eurosport. De Giro d'Italia kijk je zelfs live en exclusief, van begin tot einde. Wil je echt geen minuut missen? Kies dan voor een reclamevrije stream op discovery+.

Wielrennen Wielrennen | Bahrain-Victorious tast in duister over dopingonderzoek na overdracht EEN DAG GELEDEN