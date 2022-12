Geïnspireerd door het WK voetbal in Qatar werpt host Sander Valentijn de vraag op: "We gaan de twee grootheden van het hedendaagse wielrennen vergelijken. Mathieu van der Poel en Wout van Aert. We doen dat aan de hand van wat andere bekende rivaliteiten in de sport."

"Het gaat niet alleen maar om dit seizoen, maar over de carrières in de breedste zin van het woord. We beginnen met de mooiste vergelijking. Wie is Messi en wie is Ronaldo?"

Volgens Bobbie Traksel is er qua charisma een duidelijk verschil: "Ik vind Ronaldo een man met bravoure en uitstraling. Daar zie ik een Van der Poel. Messi wordt natuurlijk straks door de Nederlanders van het WK getrapt, dus dat geldt dan ook voor Van Aert."

Op de vraag wie een meer egoïstische instelling heeft, vindt Traksel het moeilijker om een antwoord te geven: "Ik vind Van der Poel een goede teamplayer, die ook de sprint durft aan de trekken voor Merlier. Maar als ik het toch moet zeggen, dan is de teamplayer Wout van Aert in de Tour een stuk extremer. Als ik een keuze moet maken, denk ik dat Van der Poel meer een Ronaldo is."

De badboy van het peloton

Dan is er nog de vraag wie van de twee de ideale schoonzoon is à la Messi en wie wat meer scherpe randjes heeft. Volgens Jeroen Vanbelleghem is dat sinds het WK wielrennen in Australië eenvoudig: "Als je één van de twee als badboy moet omschrijven, dan ga je toch voor de man die naar de andere hotelkamer gaat om meisjes weg te duwen. Die heeft al in de gevangenis gezeten en is dus de badboy."

Toch is de concurrentie tussen de twee wielrenners volgens de Belgische commentaar niet zo heftig: "Er zijn minder twee kampen, omdat ze allebei geliefd worden. Wielrennen is minder dan voetbal een sport waar er twee kampen zijn. Wielerliefhebbers zijn vooral fan van de koers en niet zij die de sport beoefenen. Bij wielrennen ga je ook voor 99 procent geen hooliganisme zien. Dat is het mooie aan de koers, dat je kunt supporten voor het wielrennen an sich."

