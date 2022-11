Geraint Thomas spuwde onlangs zijn gal over het parcours van de Tour de France. Met slechts één tijdrit van 22 kilometer is de Welschman logischerwijs niet tevreden. De mannen van Kop over Kop vinden het ook jammer dat de kunst van het tijdrijden de laatste jaren zo mager aanwezig is in de Tour.

Toch is er ook begrip bij Jeroen Vanbelleghem: "Tijdrijden is niet populair bij de menigte. Prudhomme is geen fan van tijdrijden en kijkt naar de kijkcijfers. Dan zie je dat het minste aantal mensen kijken naar de tijdritten, tenzij deze op de laatste dag verreden wordt en het nog bijzonder spannend is. Als je spreekt met mensen in de buurt die geen die-hard koersliefhebber zijn, wat vinden ze niet interessant? Een tijdrit, want die is saai."

Volgens Bobbie Traksel trekt een tijdrit dan wel weer veel bezoekers aan het parcours: "Een tijdrit bezoeken is dan wel weer populair, want je hebt de hele dag reuring. je kunt bij die mooie karretjes van duizenden euro's gaan kijken en zien hoe ze inrijden. Je hebt veel meer beleving, maar ik snap dat het er soms saai uit kan zien. Wij zijn ook niet te vergelijken met de brede massa wielerfans. Je moet snappen waar je naar kijkt. Je moet het uit gaan leggen en dat is niet altijd even makkelijk."

Ook bij Jan Hermsen kan de Tourdirecteur op begrip rekenen: "Ik snap Prudhomme ook wel. Hij verkoopt zijn project aan het grootst mogelijk publiek en er zijn heel veel mensen die de Tour en grote rondes kijken als behang op de achtergrond. Die snappen niet zo veel van de koers, maar die denken dan dat het drie weken lang mooie plaatjes kijken is."

Wat gaat Ineos doen?

Volgens Jeroen Vanbelleghem preekt Thomas ook een beetje voor eigen parochie met zijn woede: "Ik begrijp dat Thomas kwaad is, want hij is een goede tijdrijder en daarom gaat hij naar de Giro. Hij spreekt voor zijn eigen winkel, maar ik denk dat Bardet het niet jammer zal vinden."

Jan Hermsen vraagt zich af of Thomas zelf wel over deze beslissing gegaan is: "Ik denk dat het niet eens een hele bewuste keuze van Geraint Thomas is geweest. Ik denk dat de ploeg hem ook wel richting de Giro aan het pushen is."

Bobbie Traksel vraagt zich dan wel af wat het plan van Ineos is: "De grootste vraag is: wie is dan de kopman in de Tour? Ze geven nog steeds aan dat ze voor winst gaan in de Tour de France. Dan vraag ik me in eerste instantie af met wie? Dan gaat Thomas naar de Giro en dan weet ik het helemaal niet meer. Gaan ze Pidcock nu al klaarstomen? Dat kan ik me niet voorstellen. Ze hebben gezegd dat ze kansen zien komend jaar."

"Hashtag we believe in Thymen", doet Vanbelleghem een duidt in het zakje en dat vindt Bobbie Traksel niet eens zo'n gekke suggestie: "Je zegt het, maar van Bernal weten we natuurlijk ook niet hoe het gaat en Geoghegan Hart gaat het niet doen."

