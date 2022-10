Het parcours is flink op de schop gegooid ten opzichte van vorige edities, zo geeft Jeroen Vanbelleghem aan. De finish is dit jaar in Como en de Muro di Sormano is er sinds 2020 uitgehaald.

Toch is het parcours volgens Jeroen Vanbelleghem loodzwaar: "Het is echt een parcours voor een klimmer. Stel dat Van der Poel hier aanwezig was, dan had hij het hele zwaar gekregen. Dit is zelfs voor een Van Aert in topvorm op het randje."

Pogacar voor zijn tweede overwinning?

Het is vanwege het nieuwe parcours moeilijk te zeggen wie de favorieten zijn, zo vindt ook Jan Hermsen: "Ik zat naar de startlijst te kijken en ik had zelf Mohoric opgeschreven, maar het zou wel eens te zwaar voor hem kunnen zijn. Het is wel spetterend altijd en de Sormano is een killer, maar die kan de koers ook doodleggen. Het is nu een meer open finale met meer spektakel hopelijk."

Volgens Jeroen Vanbelleghem moet er toch echt naar de pure klimmers gekeken worden: "Je moet eigenlijk kijken naar de Emilia-Romagna. Die koers is vaak een teken van hoogvorm voor renners die starten in Lombardije. Daar zag je dat Pogacar en Mas gewoon in vorm zijn. Valverde was ook gewoon vierde in Emilia en Mas zei natuurlijk meteen alweer dat Valverde voor Lombardije de kopman is. Het begint alweer."

Afscheid van twee grootheden

De naam Valverde zorgt meteen voor een hoop enthousiasme bij de mannen. Wat kan de afscheid nemende Spanjaard in zijn laatste monument? Bobbie Traksel hoopt vurig op een laatste kunstje van de veteraan: "Het zou toch fantastisch zijn als Valverde daar zou winnen. Dat zou een fantastisch einde zijn. Dankzij Sjoerd Bax moet hij hier winnen."

Sander Valentijn werpt nog de vraag op of het respect in het peloton zo groot is dat er cadeautjes uitgedeeld worden: "Is het mogelijk dat mensen hier iets gegund wordt? Gaat niemand zeggen dat het zo prachtig zou zijn als Nibali of Valverde wint om vervolgens op het verkeerde moment over de verkeerde schouder te kijken?"

Deze suggestie doen de heren echter resoluut van de hand. Volgens Vanbelleghem zullen de twee afzwaaiende krijgers het zelf moeten doen, maar veel vertrouwen in een stunt van Nibali in het thuisland heeft de commentator niet: "Het is de allerlaatste koers van Nibali. Ik word er nu al emotioneel van. Als een van de twee gaat winnen, zal het Valverde zijn. Nibali hebben we toch te weinig van gezien."

